그룹 애프터스쿨 출신 정아가 수억원대 슈퍼카 람보르기니에 탑승한 근황을 공개했다.정아는 최근 자신의 SNS에 "Lamborghini day 2026"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 정아는 파란색 람보르기니 차량 운전석에 앉아 카메라를 응시하고 있다. 검은색 재킷을 착용한 정아는 화려한 귀걸이와 목걸이로 세련된 분위기를 연출했다.특히 정아가 탑승한 차량은 수억원대를 호가하는 이탈리아 슈퍼카 브랜드 람보르기니로 눈길을 끌었다. 람보르기니는 모델과 사양에 따라 가격이 수억원에서 10억원 안팎에 이르는 초고가 차량으로 유명하다.정아는 고급스러운 차량 내부에서 여유로운 표정을 지으며 남다른 존재감을 드러냈다. 세월이 흘러도 변함없는 미모와 세련된 스타일링 역시 시선을 사로잡았다.한편 정아는 2009년 애프터스쿨 멤버로 데뷔해 활동했다. 2018년 농구선수 정창영과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr