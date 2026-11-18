'굿파트너'가 2년 만에 시즌2로 돌아오는 가운데, 최유나 작가와 서민정 감독이 시즌2의 관전 포인트를 짚었다./사진제공=SBS

첫 방송을 이틀 앞둔 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'의 최유나 작가와 서민정 감독이 시즌2의 관전 포인트를 직접 짚었다.오는 20일 첫 방송되는 '굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 파트너가 되어 사건을 해결해 나가는 이야기를 그린다. 2년 전 최고 시청률 17.7%를 기록한 시즌1의 후속작으로, 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 11월 2주차 TV 드라마 화제성 7위에 오르며 방영 전부터 관심을 모으고 있다.서민정 감독은 시즌2의 차별점으로 "여전히 통쾌하고, 유쾌함은 더한 이야기, 그리고 다채로운 캐릭터 플레이"를 꼽았다. 서 감독은 "시즌1이 차은경만의 냉철하고 직설적인 방식으로 사건을 풀어가며 통쾌함을 줬다면, 이번 시즌은 그 공감을 이어가면서도 전체적으로 밝고 유쾌한 분위기를 만들고자 했다"며 "에피소드에 등장하는 인물들의 사연과 감정을 진심으로 들여다보는 시선은 놓치지 않으려 했다"고 설명했다.최유나 작가는 확장된 서사를 예고했다. 최 작가는 "시즌1이 이혼 변호사들의 세계와 현실 부부간의 문제점을 소개했다면, 시즌2에서는 한발 더 나아가 가족에 대한 이야기를 다루고 싶었다"며 "사건의 규모와 해결 방식이 과감해졌고, 리더로서 내리는 차은경의 선택과 주변 사람들을 지키며 성장시키는 모습도 담길 것"이라고 전했다.새롭게 호흡을 맞추는 장나라와 김혜윤의 워맨스도 주요 포인트다. 서 감독은 "차은경이 몇 수 앞을 내다보며 큰 그림을 그리는 인물이라면, 강혜성은 열정이 넘치는 행동파이자 끈질긴 집념으로 증거를 찾아내는 능력을 갖췄다"며 "서로의 방식을 이해하지 못해 부딪히기도 하지만, 사건을 함께 해결하며 각자의 장점을 살려 좋은 파트너가 되어가는 과정이 흥미로울 것"이라고 말했다.최 작가는 두 인물의 관계를 '결핍을 동력으로 삼아 성장하는 워맨스'로 정의했다. 최 작가는 "시즌1이 서로 다른 가치관을 이해하는 과정이었다면, 시즌2는 서로의 상처까지 이해하고 보듬어주는 관계"라며 "차은경이 강혜성에게 유능한 이혼 변호사가 되는 법을 가르친다면, 강혜성은 차은경에게 또 다른 의미의 용기를 줄 것"이라고 강조했다.주변 인물들과의 관계성 역시 다양해진다. 최 작가는 "강혜성과 전은호는 현실 직장에서 볼 수 있는 회사 친구 같은 케미스트리를 보여준다"며 "위아래층 변호사인 차은경과 박태수는 사건 해결 방식과 가치관의 차이로 때로는 경쟁하고, 때로는 협력하며 서로에게 새로운 자극을 줄 것"이라고 귀띔했다.서 감독은 "익숙한 차은경과 전은호에 새롭게 합류한 강혜성과 박태수가 만들어갈 재미를 기대해 달라"며 "웃음과 감동이 있는 이야기로 보답하겠다"고 덧붙였다.'굿파트너2'는 오는 20일 밤 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr