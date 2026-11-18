하이브재팬 로고/HYBE Japan

하이브가 일본 종합 엔터테인먼트 기업 키홀더(KeyHolder)를 인수한다. 키홀더는 노기자카46과 SKE48 등 일본 인기 아이돌 그룹의 매니지먼트 사업에 참여하고 있다. 하이브는 이번 인수를 통해 일본 현지 사업 기반을 넓히고 글로벌 아티스트 육성에 속도를 낼 계획이다.하이브의 일본 본사인 하이브재팬은 18일 키홀더 인수 계획을 발표했다. 키홀더는 아티스트 매니지먼트를 비롯해 방송·영화 제작, 디지털 콘텐츠, 광고, 물류 등 여러 분야에서 사업을 운영하는 기업이다. 하이브는 이번 투자를 통해 '멀티 홈, 멀티 장르'(Multi-home, multi-genre) 전략을 강화한다는 방침이다.키홀더가 사업에 참여하는 대표적인 아티스트는 일본 걸그룹 노기자카46이다. 2012년 데뷔한 노기자카46은 지금까지 음반을 3000만장 이상 판매했다. 2017년과 2018년에는 일본 레코드 대상에서 2년 연속 대상을 받았다.노기자카46은 올해 7월 오리콘 주간 싱글 차트에서 41개 작품 연속 1위라는 기록을 세웠다. 일본 여성 아티스트 가운데 두 번째로 높은 기록이다. 지난해 여름 진행한 전국 투어에는 총 26만명의 관객이 참석했다. 키홀더는 자회사를 통해 노기자카46 운영사의 지분 50%를 보유하고 있다.SKE48 역시 키홀더가 보유한 주요 아티스트 지식재산권(IP) 중 하나다. SKE48은 2008년 일본 나고야 사카에를 기반으로 결성됐다. 2012년부터 2014년까지 3년 연속 NHK 연말 음악 프로그램 '홍백가합전'에 출연했다. 2014년에는 반테린 돔 나고야에서 이틀간 단독 공연을 열어 6만6000명의 관객을 모았다.결성 18주년인 올해에도 음반 판매 성과를 이어가고 있다. 최근 발표한 싱글 '타메이키 미라이'(ため息未来)는 발매 첫 주 약 33만5000장이 판매됐다. 해당 앨범은 빌보드 재팬의 주간 싱글 판매 차트에서 2위를 기록했다.키홀더의 아티스트 사업은 아이돌 그룹에만 국한되지 않는다. 일본 록밴드 노벨브라이트도 소속돼 있다. 노벨브라이트는 'Walking with you'(워킹 위드 유), '츠키미소우'(ツキミソウ) 등의 곡으로 일본을 비롯한 여러 국가에서 누적 스트리밍 20억회를 넘어섰다.배우 매니지먼트 사업도 진행 중이다. 일본 드라마 '노다메 칸타빌레'에서 치아키 신이치 역을 맡아 국내에도 알려진 배우 타마키 히로시가 키홀더의 매니지먼트를 받고 있다.하이브는 이번 인수로 세계 2위 음반·음원 시장인 일본에서 사업 규모를 확대하게 됐다. 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 2026년 보고서에 따르면 일본은 녹음음악 매출 기준 미국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 시장이다.키홀더가 보유한 제작·유통 기반도 인수 배경 중 하나다. 키홀더는 TV 프로그램과 드라마, 영화, 광고 등의 영상 콘텐츠를 제작하는 사업부를 운영하고 있다. 광고 기획과 제작, 기업 제휴, 출연자 섭외 등을 담당하는 마케팅 조직도 갖추고 있다.하이브재팬은 이러한 사업 기반을 활용해 새로운 아티스트를 발굴하고 기존 소속 아티스트들의 해외 진출을 지원할 계획이다. 팬덤 관련 데이터를 분석해 사업 전략을 수립하고 수익성을 개선하는 방안도 추진한다.특히 하이브가 보유한 아티스트 제작·육성 시스템과 글로벌 사업 역량을 키홀더에 적용할 예정이다. 팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 확보한 팬덤 데이터도 활용한다. 여기에 키홀더가 일본에서 축적한 신인 발굴과 매니지먼트 경험, 현지 팬덤 기반을 결합한다는 구상이다.이재상 하이브 대표이사는 "키홀더는 글로벌 양대 음악 시장으로 꼽히는 일본에서 최고 수준의 IP 경쟁력과 인프라를 갖춘 검증된 종합 엔터테인먼트 기업"이라며 "키홀더는 하이브 '멀티 홈, 멀티 장르' 전략 수행의 기폭제 역할을 할 것"이라고 밝혔다.김영민 하이브재팬 회장도 이번 인수에 대한 기대감을 나타냈다. 그는 "한국과 일본을 대표하는 엔터테인먼트 기업들이 발전적 시너지를 위해 손을 맞잡게 돼 기쁘다"면서 "최정상급 일본 아티스트 IP를 하이브의 제작 시스템 및 플랫폼 경쟁력과 결합해 글로벌 음악 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr