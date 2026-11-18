그룹 트리플에스 주빈 / 사진=텐아시아DB

그룹 트리플에스(tripleS) 멤버 주빈이 북미 투어 도중 발가락을 다쳐 안무에 참여하지 않기로 했다.소속사 모드하우스는 18일 공식 팬 플랫폼을 통해 주빈의 부상 소식과 향후 활동 계획을 알렸다.소속사에 따르면 주빈은 투어 일정 중 발가락을 다쳐 현지 병원에서 진료받았다. 의료진은 부상 부위에 무리가 가지 않도록 주의할 것을 권고했다.이에 주빈은 현재 진행 중인 월드투어 'ANDLESS'의 남은 북미 공연과 예정된 스케줄에는 참여하되, 안무는 소화하지 않을 예정이다. 공연 중 움직임도 최대한 줄여 부상 부위에 부담이 가지 않도록 할 계획이다.모드하우스 측은 주빈과 충분한 논의를 거쳐 활동 방식을 조정했다며 회복을 위한 치료와 지원을 이어가겠다고 밝혔다.한편 트리플에스는 지난달 서울 장충체육관에서 월드투어 'ANDLESS'의 막을 올렸다. 이후 대만, 마카오, 일본 등을 거쳐 현재 북미 투어를 진행하고 있다.앞서 멤버 유빈도 공연 도중 어지럼증을 느껴 주저앉는 모습이 포착돼 팬들의 우려를 산 바 있다. 당시 유빈은 춤을 격하게 추다가 순간적으로 어지러움을 느꼈다며 건강에는 문제가 없다고 설명했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr