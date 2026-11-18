배우 변우석과 김혜윤이 함께 출연한 '살롱드립' 영상이 약 2년 6개월째 조회수 1위를 유지하고 있다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

김혜윤과 장나라가 '굿파트너2' 첫 방송을 앞두고 '살롱드립'에 출연했다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

김혜윤과 장나라가 '굿파트너2' 첫 방송을 앞두고 '살롱드립'에 출연했다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 변우석과 김혜윤이 함께 출연한 '살롱드립' 영상이 약 2년 6개월째 조회수 1위를 유지하고 있다. 2024년 5월 공개된 두 사람의 출연 영상은 약 1995만 회의 조회수를 기록 중이다. 김혜윤은 당시의 인기를 언급하며 토크쇼에서 새로운 이야기를 들려주기 위해 귀신을 만나고 싶었던 사연까지 공개했다.지난 17일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '요정들 나왔다. 라우럴.'이라는 제목의 '살롱드립2' 164회가 공개됐다. 이날 방송에는 드라마 '굿파트너2'에서 호흡을 맞춘 장나라와 김혜윤이 게스트로 출연했다.김혜윤은 앞서 변우석과 함께 출연한 '살롱드립' 영상으로 다시 한번 관심을 모았다. 두 사람은 2024년 방송된 드라마 '선재 업고 튀어'에서 주연을 맡아 호흡을 맞췄다. 같은 해 5월에는 '살롱드립'에 동반 출연해 드라마 촬영 비하인드와 서로에 관한 이야기를 나눴다.해당 영상은 공개된 지 약 2년 6개월이 지난 현재까지도 '살롱드립' 콘텐츠 가운데 가장 높은 조회수를 기록하고 있다. 특히 '살롱드립'은 변우석과 김혜윤이 '선재 업고 튀어' 종영을 전후해 함께 출연한 유일한 토크쇼로 알려졌다. 두 사람의 동반 출연에 대한 관심은 여전히 이어지고 있다. 지난 17일 약 1995만 회였던 조회수는 하루 만인 18일 약 1996만 회로 늘어나며 1만 회 증가했다.김혜윤은 당시의 높은 조회수 기록을 의식한 듯 토크쇼에 출연할 때마다 새로운 에피소드를 들려주고 싶은 마음이 생긴다고 밝혔다. 특히 영화 '살목지' 촬영 당시에는 방송에서 이야기할 소재를 얻기 위해 귀신을 마주치기를 바랐다고 털어놨다.그는 "촬영할 때는 주변에 스태프들이 계시니까, 저 혼자 저수지 맞은편을 바라보며 뭔가가 나타나기를 바라는 마음으로 뚫어져라 계속 쳐다봤다"며 당시 상황을 설명했다. 촬영 현장에서 귀신을 목격하면 이후 토크쇼에서 이야기할 수 있을 것이라고 말했다. 그러나 결국 귀신을 목격하지 못했다고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr