핑클 / 사진=핑클 공식 인스타그램

핑클 / 사진=핑클 공식 인스타그램

그룹 핑클이 공식 인스타그램 계정을 개설하고 새로운 프로필 사진을 공개했다.핑클은 18일 공식 인스타그램을 통해 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버가 함께한 프로필 사진을 선보였다. 단체 사진뿐 아니라 멤버별 개인 사진도 공개하며 완전체 활동 재개를 앞둔 근황을 전했다.공개된 사진에서 핑클 멤버들은 검은색 의상을 맞춰 입고 카메라 앞에 섰다. 이효리, 옥주현, 이진, 성유리는 각기 다른 디자인의 블랙 드레스를 착용했다. 민소매와 오프숄더, 한쪽 어깨를 드러낸 상의 등으로 스타일에 차이를 뒀으며, 몸에 붙는 실루엣과 긴 치마가 돋보였다. 네 사람은 나란히 서서 카메라를 응시하거나 허리에 손을 올리는 등 다양한 자세를 취했다.또 다른 사진에서는 전혀 다른 분위기를 연출했다. 멤버들은 흰색 셔츠에 검은색 줄무늬 조끼와 넥타이를 맞춰 입었다. 길게 떨어지는 검은색 하의를 더해 통일감을 줬으며, 일부 사진은 흑백으로 촬영해 의상의 선과 멤버들의 표정을 강조했다. 네 사람은 어깨를 맞대거나 몸을 기울이며 자연스럽게 호흡을 맞췄다.함께 공개된 개인 프로필 사진에서는 멤버별 개성이 더욱 뚜렷하게 드러났다. 멤버들은 단체 사진과 달리 각자의 표정과 포즈를 집중적으로 보여줬다. 이들은 평균 나이가 만 46세라는 사실이 믿기지 않을 만큼 변함없는 미모와 세련된 분위기로 눈길을 끌었다.앞서 지난 9월 21일 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버가 핑클로서 활동을 재개한다고 발표했다. 1998년 데뷔한 핑클은 올해로 데뷔 28주년을 맞았다. 핑클은 오는 2028년 데뷔 30주년을 앞두고 새로운 음악과 공연을 준비하고 있다.핑클의 완전체 프로젝트를 맡은 젬스톤이앤엠은 향후 2년간 신곡과 공연을 비롯해 다큐멘터리, 예능, 전시, 브랜드 협업 등 다양한 활동을 순차적으로 선보일 계획이라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr