서현진이 '라이어'에서 강지선 역을 맡았다. / 사진제공=MBC '라이어'

서현진이 '라이어'에서 강지선 역을 맡았다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 유연석과 서현진이 10년 만에 재회한 '라이어'에서 팽팽한 대립을 이어가고 있다. 극 초반 진실을 알 수 없었던 사건의 전말이 밝혀지면서 두 배우의 연기에도 변화가 생겼다.MBC 드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 밝히기 위해 맞서는 이야기를 그린 심리 스릴러다. 유연석은 의사 민준호 역을, 서현진은 강지선 역을 맡았다.유연석이 연기하는 민준호는 주변 사람들에게 신뢰받는 의사이자 다정한 아버지로 알려진 인물이다. 그러나 실제로는 자신의 범행을 감추고 있는 범죄자다. 극 초반에는 차분한 태도와 친절한 말투로 강지선의 주장에 의문을 품게 했다.4회 말미 민준호의 실체가 드러나면서 분위기는 달라졌다. 유연석은 상황에 따라 다정한 모습과 냉정한 태도를 오가며 민준호의 이중적인 면모를 표현했다. 범행이 밝혀진 이후에도 자신의 잘못을 인정하지 않는 민준호의 태도는 강지선과의 갈등을 더욱 깊어지게 했다.'라이어'를 집필한 백재영 작가는 유연석에 대해 "선한 얼굴로 악을 연기하고 유쾌함 속에 서늘함을 숨긴다. 그래서 그를 보면 늘 놀라움을 느낀다"고 평가했다. 이어 "민준호는 사실 배우의 입장에서 결코 만만한 선택이 아니"라며 "출연 이유를 묻자 그는 단순 명확하게 그저 대본 때문에 이 작품을 선택했다고 답했다. 그의 호기로운 용기에 오히려 내가 더 감동했다"고 말했다.서현진은 자신이 겪은 사건의 진실을 밝히려는 강지선 역을 연기하고 있다. 강지선은 아이들에게 좋은 선생님이지만, 자신의 주장이 받아들여지지 않는 상황에서는 예민한 반응을 보이기도 한다. 극 초반에는 이러한 성격 때문에 강지선의 주장에도 의심이 따라붙었다.서현진은 주변의 불신과 사건의 진실을 밝히려는 과정에서 달라지는 강지선의 감정을 표현했다. 억울함과 분노를 드러내는 장면부터 자신의 주장을 입증하기 위해 애쓰는 모습까지 극 중 상황에 따라 다른 반응을 보여주고 있다.백재영 작가는 서현진과의 첫 만남도 떠올렸다. 그는 "첫 미팅에서 서현진 배우가 대본을 단숨에 읽었으나 너무 힘든 역할이라 오히려 하고 싶지 않다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "수년간 혼자 붙들고 고민하며 끌고 온 캐릭터를 누군가가 같은 깊이로 이해해 준다는 것이 얼마나 벅찬 일인지 모른다"며 "그녀는 이미 강지선의 감정, 상처까지 자기 안으로 받아들인 모습이었다. 정말 깊이 감동했다"고 말했다.유연석과 서현진은 이번 작품으로 10년 만에 다시 호흡을 맞췄다. 상반된 주장을 펼치던 두 인물의 관계는 민준호의 범행이 드러난 이후 새로운 국면에 접어들었다. 반환점을 지난 '라이어'에서 두 사람이 어떤 대립을 이어갈지 관심이 모인다.'라이어'는 매주 금, 토 오후 9시 50분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr