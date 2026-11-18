사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

그룹 블랙핑크 지수가 솔로 음악방송 활동을 마무리하며 다채로운 비하인드 사진을 공개했다.지수는 최근 자신의 인스타그램에 "음방 모음집 🤍🩷🩶"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 지수는 반짝이는 장식이 돋보이는 화이트 미니 드레스를 입고 계단 난간 사이에 선 채 포즈를 취하고 있다. 긴 웨이브 헤어를 늘어뜨린 지수는 한 손으로 난간을 잡고 다른 손을 얼굴 옆으로 들어 올리며 미소 짓고 있다. 레이스 패턴의 스타킹과 화이트 하이힐이 어우러져 늘씬한 각선미를 강조했다.이어진 사진에서 지수는 난간 아래에 쪼그려 앉아 양손으로 손잡이를 붙잡고 카메라를 바라보고 있다. 난간 위로 얼굴을 살짝 내민 채 커다란 눈망울을 드러내는 모습이 귀여운 매력을 더한다.또 다른 사진에서 지수는 화려한 핑크빛 스팽글 의상을 입고 의자에 앉아 카메라를 응시하고 있다. 한쪽 손으로 턱을 받친 지수는 길고 뾰족한 핑크색 네일을 얼굴 가까이 드러내며 인형 같은 이목구비를 뽐냈다.이어 공개된 사진에서 지수는 짙은 회색 의상에 블랙 롱부츠를 매치하고 붉은색 벽 앞에 쪼그려 앉아 있다. 길게 늘어뜨린 생머리와 화려한 목걸이가 눈길을 끄는 가운데, 두 손을 무릎 위에 가지런히 포개고 정면을 바라보며 시크한 분위기를 연출했다.마지막 사진에서 지수는 같은 의상을 입고 장식이 가득한 케이크를 양손으로 들고 환하게 미소 짓고 있다. 반짝이는 은색 장식과 검은 고양이 모양 장식이 더해진 케이크를 얼굴 가까이 들어 올린 모습에서 사랑스러운 매력이 돋보인다.지수는 지난달 첫 정규앨범의 두 번째 선공개곡 'ADDICTED(어딕티드)'를 발매하고 약 1년 9개월 만에 국내 음악방송 무대에 올랐다. 지수는 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요', KBS2 '뮤직뱅크'에 출연해 신곡 무대를 선보였으며, 이번 게시물에는 음악방송 출연 당시 촬영한 다양한 사진이 담겼다. 특히 '뮤직뱅크' 계단 난간 사이에서 촬영한 사진은 아이돌 사이에서 화제가 된 이른바 '계단샷'으로 관심을 모으고 있다.지수는 'ADDICTED' 활동에 이어 첫 솔로 정규앨범 발매를 준비하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr