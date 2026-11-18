김종국이 급성 장트러블로 건강 이상을 호소했다./사진=텐아시아DB

김종국이 급성 장트러블로 건강 이상을 호소했다./사진제공=SBS Plus·MBN

가수 김종국(50)이 해외 촬영 도중 갑작스러운 장트러블로 건강 이상을 호소했다. 새벽에 삶은 계란 7개를 한꺼번에 먹은 여파로 밤새 화장실을 열 번 넘게 오가며 고충을 겪었다.지난 17일 방송된 SBS Plus·MBN 예능 ‘상남자의 여행법 in 마나도’ 7회에서 추성훈, 김종국, 안재현은 약 20m 높이의 번지 스윙 체험장에 도착했다. 김종국과 추성훈은 별다른 망설임 없이 차례로 뛰어내리며 여유를 뽐냈지만, 생애 첫 번지 스윙에 도전한 안재현은 출발 전부터 잔뜩 긴장한 모습을 보였다. 특히 추성훈이 번지대가 흔들리는 데다, 뛰어내리면 다리가 부딪칠 수도 있다며 겁을 주자 안재현은 “형, 용기가 안 나온다. 지금 찾고 있는데 안 보인다”라며 하소연했다.형들의 응원에 힘입어 가까스로 번지대에 올라선 안재현은 심호흡을 하며 마음을 다잡았지만, 결국 “안 돼. 안 돼. 해봤는데 안 되겠다”라며 도전을 포기했다. 이를 지켜보던 김종국은 “못하는 건 못하는거야”라며 안재현의 결정을 존중했고, 추성훈 역시 “잘했어”라고 격려했다. 안재현은 “뛰고 싶은 마음이 95였는데 올라가는 순간 마이너스 95가 됐다”라며 두려움을 털어놨다.이후 세 사람은 강인한 전사 문화를 간직한 미나하사족의 고장 토모혼으로 향했다. 꽃과 열대 과일이 가득한 평화로운 시장 풍경에 미소 짓던 안재현은 뱀, 박쥐 등 낯선 식재료를 발견하자 순식간에 얼어붙었다. 세 사람은 현지의 전통 식문화인 돼지 머리 튀김을 직접 먹으며 토모혼의 색다른 매력을 경험했다.식사 시간에는 평소 남다른 먹성을 자랑하던 김종국이 갑작스러운 장트러블을 토로했다. 김종국은 먹음직스러운 폭립 앞에서도 좀처럼 식욕을 발휘하지 못했다. 앞서 새벽에 먹은 삶은 계란 7개의 여파일거라 추측한 김종국은 배앓이로 10번 넘게 화장실을 오갔다며 "상태 안 좋다"고 밝혔다.통째로 튀긴 돼지머리 요리가 등장하자 추성훈은 돼지 혀까지 맛보며 먹방을 주도했지만, 김종국은 “내가 속만 괜찮으면”이라며 아쉬움을 삼켰다. 안재현은 망설임 끝에 돼지 혀 시식에 성공하며 한층 성장한 모습을 보였다.이후 세 사람은 화산 지형이 만들어낸 천연 온천에서 휴식을 취했다. 깊은 수심에 당황한 안재현은 추성훈의 품으로 파고들었다. 피부 관리에 진심인 안재현은 천연 머드를 가져와 형들의 얼굴에 직접 발라줬고, 추성훈의 다리까지 마사지하며 ‘출장 마사지사’로 변신했다.김종국은 과거 전사들이 전투를 마치고 몸을 씻었다는 호수의 전설을 접한 뒤 은퇴전을 앞둔 추성훈의 승리를 기원했다. 김종국은 “이번에 완전 이기겠다”라며 응원을 보냈고, 추성훈도 기분 좋은 미소를 지었다.숙소로 돌아온 뒤에는 추성훈과 안재현의 진솔한 대화가 이어졌다. 번지 스윙을 포기한 것이 못내 아쉬웠던 안재현은 “다치면 일을 쉬어야 하니까”라며 배우로서 조심스러울 수밖에 없는 이유를 털어놨다. 반면 추성훈은 과거 제트스키 촬영 중 뼈가 부러지는 부상을 입고도 다른 사람들에게 피해를 줄 수 없다는 생각에 촬영을 이어갔던 경험을 고백했다.저녁 식사는 장 트러블로 고생하는 김종국을 위해 매운 음식이 아닌 샤브샤브로 변경됐다. 이후 식욕을 되찾은 김종국은 추성훈과 티격태격을 재개했다. 안재현은 ‘상남자의 여행법’이 대를 이어 계속됐으면 좋겠다며 다음 여행 게스트로 주우재와 케이윌을 추천했다. 김종국은 가족 같은 외모부터 꼭 닮은 원년 멤버 대성에게 “기다리고 있다”라고 영상 메시지를 보냈다.안재현은 여행을 함께하며 추성훈과 김종국에 대한 생각이 달라졌다고 고백했다. 방송에서 보던 두 사람의 거친 모습과 달리 실제로는 든든하고 따뜻한 형들이었다는 것. 추성훈과 김종국 역시 막내를 향한 애정을 뽐냈다. 특히 안재현은 앞으로 ‘상남자 패키지’가 생겼으면 좋겠다는 바람을 전했고, 이에 지금까지 출연한 멤버들이 모두 모이는 ‘상남자 동창회’ 이야기까지 이어갔다.오는 24일 오후 9시 40분 방송되는 ‘상남자의 여행법 in 마나도’ 8회 방송 말미에는 의리의 ‘상남자 동생들’ 김종국,지코, 안재현이 출격한 추성훈 은퇴전이 TV 최초로 방송될 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr