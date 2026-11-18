김병현이 '신랑수업2'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

김병현이 '신랑수업2'에 출연한다. / 사진제공=채널A

전 야구선수 김병현이 아내와 만난 지 3개월 만에 결혼했다고 밝혔다.오는 20일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김요한이 여자친구 오연희의 생일을 맞아 특별한 데이트를 준비하는 모습이 그려진다.이날 김요한은 오연희를 만나자마자 "오늘 뭐가 다르지? 더 예뻐 보이는데?"라며 칭찬을 건넨다. 이후 첫 번째 데이트 코스로 소시지 레스토랑을 찾은 두 사람은 김병현과 우연히 마주친다.김요한은 김병현을 보자 "형님이 여기 어쩐 일이세요?"라며 놀라워한다. 이에 김병현은 "내 가게인데 어쩐 일이기는"이라고 받아쳐 웃음을 자아낸다.두 사람의 테이블에 합석한 김병현은 "요한이가 진짜 좋은 사람을 만난 것 같다고 하더라"며 두 사람의 연애를 응원한다. 그러면서도 김요한에게 "이번엔 잘해라"라고 의미심장한 말을 건네 궁금증을 자아낸다.김병현의 폭로도 이어진다. 그는 오연희에게 "사실 요한이가 워낙 화려한 외모 탓에 날라리같이 보여서 선배들 사이에서는 '재수 없다'는 반응이 있었다"고 말한다. 이에 오연희가 "요한 오빠가 옛날에 풀 파티를 많이 다녔다던데"라고 묻자 김요한은 긴장한 모습을 보인다.이어 김병현은 자신의 결혼 이야기를 공개한다. 그는 "아내와 처음 만난 지 3개월 만에 결혼했다"며 "술을 먹고 결혼하게 돼서 이후로 술을 끊은 지 16년이 됐다"고 털어놓는다. 예상치 못한 고백에 오연희가 고개를 숙이며 당황하자 김요한은 "그럼 우리는 술을 많이 마셔야겠다"며 결혼을 암시하는 농담을 건넨다.'신랑수업2'는 20일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr