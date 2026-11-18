전 야구선수 황재균이 꾸준한 운동으로 놀라운 체력을 자랑했다.최근 한 여성 운동선수는 자신의 SNS를 통해 황재균과 함께 출전한 운동 대회 현장 사진과 함께 장문의 글을 게재했다.그는 "작년 겨울 6분 페이스도 간신히 뛰던 재균 오빠가 믹스드 더블 같이 나가자고 했을 때 사실 속으로는 '그냥 재밌게 놀다 오면 되겠다' 싶었다"고 운을 뗐다.이어 "그런데 지난 6개월 동안 정말 꾸준히, 열심히 운동하더니 어느새 나보다 러닝까지 빨라져 버린 대단한 사람"이라며 황재균의 달라진 체력에 감탄했다.공개된 사진 속 황재균은 상의를 탈의한 채 탄탄한 근육질 몸매를 드러내고 있다. 넓은 어깨와 발달한 가슴 근육, 선명한 팔 근육이 시선을 사로잡는다. 땀에 흠뻑 젖은 모습에서는 치열했던 경기 현장의 열기가 고스란히 느껴진다.해당 선수는 "이번 대회는 유독 아쉬움이 많이 남는다. 파트너로서 나도 조금 더 열심히 준비했어야 했는데 그러지 못한 것 같아 미안하기도 하다"며 "내가 조금만 더 잘했더라면 더 좋은 기록을 낼 수 있었을 텐데 하는 아쉬움도 크다"고 털어놨다.그러면서 "매번 서브 1을 외치면서 정작 그에 맞는 준비는 하지 않았던 것 같기도 하다. 다음 대회에는 정말 제대로 준비해서 더블 서브 1 꼭 도전해 봐야지"라며 다음 대회를 향한 의지를 드러냈다.끝으로 "오빠, 덕분에 너무 즐거웠어요. 근데 그래도 쥐 날 때는 좀 같이 풀어주고 그래요"라고 덧붙이며 황재균과의 유쾌한 호흡을 자랑했다.한편 황재균은 프로야구 선수로 활약하며 오랜 기간 탄탄한 체격과 뛰어난 운동 능력을 자랑해 왔다. 최근에는 러닝을 비롯한 다양한 운동에 도전하며 운동선수다운 자기관리 면모를 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr