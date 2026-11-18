사진 = 정승제 인스타그램

수학 강사 정승제가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 AI 부정행위 논란으로 혼란스러운 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.정승제는 최근 자신의 인스타그램에 "참 시끌시끌한 시험이다 그치 안 그래도 많이 떨릴 텐데 세상이 참 안 도와주는 것 같아 야속함마저 느껴지네"라는 말로 시작하는 장문의 글과 함께 사진을 올렸다.정승제는 "내일 단추 있는 거 무조건 빼고 안경도 안 써도 되면 그냥 빼고 안 되면 얇은 테나 무테 쓰면 좋을 것 같아요"라며 시험 당일 복장과 안경에 관한 조언을 건넸다. 이어 충분한 수면과 시험장에 들어가기 전 가벼운 걷기를 권하면서 수험생들이 최상의 컨디션으로 시험에 임하길 바랐다.특히 정승제는 "우리 애기들 일 년 동안 정말 고생 많았어요"라며 수험생들의 노력을 격려했다. 시험 결과가 인생의 성공과 실패를 결정하는 것은 아니라는 자신의 경험을 전하면서 "이렇게 하루하루 마음고생 많이 하면서 여기까지 버텨낸 것만 해도 정말 기특하고 대견해"라고 위로했다.수학 영역을 위한 구체적인 풀이 전략도 제시했다. 정승제는 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29, 30번을 제외한 22문제를 먼저 해결하고 막히는 문제가 나오면 당황하지 말고 넘어갈 것을 당부했다. 마지막으로 "나도 내일 그 시간에 여러분 모두 그렇게 되길 기도하고 있을게 사랑해~ 정말 파이팅!!"이라며 응원을 보냈다.공개된 사진 속 정승제는 검은색 상의에 푸른색 니트 카디건을 걸치고 안경을 쓴 채 정면을 바라보고 있다. 양팔을 앞으로 뻗어 상체를 기울인 자세로 입을 살짝 벌리고 있으며 자연스럽게 볼륨을 살린 헤어스타일과 단정한 옷차림이 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "수능 20년전에 봤는데 나왜 눈물나", "아니 나 수험생도 아니고 수험생 엄마도 아닌데 고3기분이에요", "우리 애들 진짜 이번에 더 잘 될거라 빌어봅니다", "화이팅", "너무 멋있으세요", "좋은말씀에 저도 수험생 엄마도 아닌데 울컥하네요" 등의 댓글을 달았다.정승제의 글은 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능을 앞두고 AI 기기를 이용한 부정행위 방지 대책이 강화된 상황과 맞물려 관심을 모은다. 정부는 최근 국가시험에서 불거진 AI 부정행위 문제에 대응해 수험생의 안경을 매 교시 검사하고 옷 단추에 스티커를 부착하는 등의 조치를 발표했다. 시험 감독 인력도 약 8400명 추가 배치하기로 하면서 수험생들의 긴장감이 높아진 가운데, 정승제는 시험을 앞둔 학생들에게 실질적인 조언과 격려를 함께 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr