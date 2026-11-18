배우 성훈이 오세영의 갑작스러운 스킨십에 당황한다. / 사진 제공 : 가딘미디어

배우 성훈이 오세영의 갑작스러운 스킨십에 당황한다. / 사진 제공 : 가딘미디어

배우 성훈이 "제가 섹스 중독입니다"라는 파격적인 대사로 오세영을 당황하게 한 데 이어 이번에는 갑작스러운 스킨십에 흔들린다.18일 방송되는 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 3회에서는 권도혁(성훈 분)과 이은채(오세영 분)가 회사에서 함께하는 시간이 늘어나면서 점차 가까워지는 모습이 그려진다.앞서 이은채는 권도혁의 연구실 문에 귀를 기울이다 갑자기 문이 열리면서 그의 품에 안겼다. 이후 권도혁은 자정 통금이 있다는 이은채의 말을 믿지 못해 직접 집까지 데려다줬다. 이 과정에서 이은채는 아버지의 눈을 피해 권도혁과 차 안에 몸을 숨겼고, 권도혁은 발에 쥐가 난 이은채의 발을 주물러주며 묘한 분위기를 형성했다.이날 공개된 스틸컷에는 점심 메뉴를 두고 신경전을 벌이는 두 사람의 모습이 담겼다. 짜장면을 맛있게 먹는 이은채와 달리 권도혁은 음식을 제대로 먹지 못한다. 급기야 이은채가 짜장면을 먹여주려 하자 권도혁은 질색하며 거부한다.그러나 권도혁이 소화 불량으로 힘들어하자 분위기가 달라진다. 이은채가 걱정스러운 마음에 그의 손을 덥석 잡은 것. 예상치 못한 스킨십에 권도혁은 당황하지만, 이은채는 개의치 않고 그를 챙긴다. 특히 이은채가 건넨 한마디에 권도혁의 눈빛까지 달라진다.권도혁에게는 또 다른 변화도 찾아온다. 평소 심한 불면증에 시달리던 그가 이은채의 노래를 듣다가 벤치에서 깊은 잠에 빠지는 것. 좀처럼 잠들지 못하던 권도혁이 이은채 곁에서 편안하게 잠든 이유에도 관심이 쏠린다.'보스의 노골적 취향' 3회는 이날 오후 10시 20분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr