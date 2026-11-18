양현석, 지드래곤 / 사진=YG엔터테인먼트, 텐아시아 DB

그룹 빅뱅(BIGBANG) 지드래곤이 전 소속사 YG엔터테인먼트(이하 YG)의 양현석 총괄 프로듀서를 '빅뱅의 대부'라고 표현하며 감사 인사를 전했다.지드래곤은 지난 17일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 빅뱅의 데뷔 20주년 월드투어 'XX : COSMOS'(엑스엑스 : 코스모스) 공연에서 양현석을 언급했다.그는 "나는 대디일 뿐이지만, 그는 빅뱅의 대부다"라며 "큰 그림을 그리는 사람이 누구인가. YG에 큰 박수를 보낸다"고 말했다. 2023년 YG를 떠나 독자적인 활동을 이어오고 있는 지드래곤이 공연 도중 전 소속사와 양현석을 향해 고마움을 표현한 것이다.지드래곤과 YG의 인연은 20년이 넘는다. 지드래곤은 어린 시절 YG 연습생으로 들어가 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔했다. 이후 '거짓말', '하루하루', 'FANTASTIC BABY'(판타스틱 베이비), 'BANG BANG BANG'(뱅뱅뱅) 등 빅뱅의 대표곡을 발표하며 그룹의 음악 활동을 이끌었다.지드래곤은 2023년 YG와 전속계약을 마무리하고 같은 해 12월 갤럭시코퍼레이션과 계약했다. 소속사는 달라졌지만 YG와의 인연은 이어졌다. 지드래곤은 2024년 투애니원(2NE1)의 완전체 콘서트에서 양현석과 나란히 앉아 공연을 관람하는 모습이 포착됐다. 같은 해 발표한 솔로곡 'POWER'(파워)의 안무 영상은 YG 사옥 연습실에서 촬영했다.2024년 8월에는 YG가 지드래곤의 활동명과 관련한 상표권을 별도의 대가 없이 양도한 사실이 알려졌다. 당시 갤럭시코퍼레이션 측은 양현석의 배려로 '지드래곤', 'GD' 등의 상표권을 넘겨받았다고 밝혔다. 지드래곤은 소속사 이적 이후에도 기존 활동명을 그대로 사용할 수 있게 됐다.음악 작업에서도 교류가 이어졌다. 지드래곤은 YG 소속 걸그룹 베이비몬스터(BABYMONSTER)의 첫 정규 앨범 타이틀곡 'DRIP'(드립) 작곡에 참여했다.올해는 빅뱅의 데뷔 20주년을 계기로 양측이 다시 손을 잡았다. 양현석은 지난 3월 YG의 연간 활동 계획을 공개하면서 빅뱅 멤버들과 기념 공연 개최에 합의했다고 발표했다. 올해 창립 30주년을 맞은 YG가 빅뱅의 월드투어를 함께 준비하게 된 것이다.빅뱅은 지난 8월 19일 데뷔 20주년을 맞아 신곡 'BiiiG'(빅)를 발매했다. 이틀 뒤인 21일부터 23일까지 경기 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어의 막을 올렸으며, 사흘간 10만 명이 넘는 관객을 만났다. 지드래곤과 태양, 대성 세 사람은 해당 월드투어를 이어가고 있다. 홍콩에서는 지난 13일부터 15일까지 예정됐던 공연에 17일 공연이 추가되면서 총 4차례 무대에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr