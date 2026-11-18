박세미가 신혼집을 공개했다. / 사진='안녕하세미' 유튜브 캡처

박세미가 신혼집을 공개했다. / 사진='안녕하세미' 유튜브 캡처

방송인 박세미가 남편과 함께 거주하는 신혼집을 공개하며 알콩달콩 신혼 일상을 보여줬다.지난 17일 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 '서울 30평 아파트 신혼집 다 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 박세미는 촬영을 맡은 남편과 함께 현관 신발장부터 집 안 구석구석을 순차적으로 소개했다.박세미는 "집 소개를 하기 민망했던 게 우리는 남의 집인 데다 내가 인테리어에 소질이 없다"며 "집들이인데 우린 아직 준비가 안 됐나 싶다. 창피하다"고 털어놨다. 집 안 곳곳에는 정리되지 않은 짐들이 눈길을 끌었고 박세미는 민망해했다.박세미는 "내 집이 아니라서 인테리어도 못 하지만 재능이 없다"며 "나는 원래 '난 어차피 나중에 결혼하니까 그때 꾸미면 되지'라고 핑계를 댔다"고 밝혔다. 그러면서 "냉장고, 세탁기, TV까지 다 새 걸로 샀다"며 "근데 내가 인테리어를 못 하니까 이 모양 이 꼴"이라고 토로했다.넓은 거실을 공개한 소개한 박세미는 소파에 대한 남다른 애정을 나타냈다. 그는 "300원짜리인데 150만원에 얻었다"고 말했다. 그러면서도 "오래 누워있으면 더워서 통풍이 필요하다"고 짚었다.박세미는 "이 집은 우리 집이 아니라 반전세"라며 "다 빚이다"라고 언급하며 침실의 코르크 방음벽도 공개했다. 이어 "여기가 쓰리룸이지만 방 하나를 빼꼬미(반려견)한테 내어줘서 투룸으로 살고 있다"고 말했다.1990년생인 박세미는 지난달 18일 1살 연하의 플로리스트와 결혼했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr