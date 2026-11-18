송혜교가 신입 매니저로 변신한다. / 사진제공=넷플릭스

송혜교가 신입 매니저로 변신한다. / 사진제공=넷플릭스

배우 송혜교가 '천천히 강렬하게'에서 신입 매니저로 변신한다. 짧은 머리와 수수한 옷차림으로 외형에 변화를 준 그는 성공을 위해 음반 산업에 뛰어든 인물을 연기한다.오는 12월 11일 첫 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'는 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 사람들의 이야기를 그린다. 노희경 작가가 극본을 맡았으며 이윤정 감독이 연출한다.송혜교는 극 중 신입 모찌(매니저) 민자 역을 맡았다. 민자는 생계를 위해 여러 일을 하던 중 음반 산업에서 성공할 기회를 발견하고 새로운 도전에 나서는 인물이다. 가수의 재능을 알아보는 안목과 자신의 판단을 밀어붙이는 추진력을 지녔다.송혜교는 이번 작품에서 이전과 다른 모습을 보여준다. 짧게 자른 머리에 화려한 장식이 없는 옷을 입고, 상대를 똑바로 바라보는 눈빛으로 민자의 성격을 표현한다. 거침없는 걸음걸이와 당당한 태도도 캐릭터의 특징이다.민자는 자신이 맡은 가수의 성공을 위해서라면 자존심을 내려놓는 일도 마다하지 않는다. 어려운 상황에서는 감정을 억누르다가도 가수 앞에서는 자신감을 잃지 않도록 힘을 실어준다. 송혜교는 이러한 민자의 모습을 다양한 표정과 말투로 그려낼 예정이다.공유, 김설현과의 관계도 주요 관전 포인트다. 송혜교가 연기하는 민자는 소꿉친구 동구(공유 분)와 오랜 우정을 이어간다. 민희(김설현 분)와는 성공이라는 같은 목표를 향해 나아가는 매니저와 가수로 만난다. 동구와는 서로를 잘 아는 친구 사이인 반면, 민희와는 가수와 매니저로서 애증이 얽힌 관계를 형성한다.송혜교가 노희경 작가와 다시 호흡을 맞춘다는 점도 관심을 모은다. 두 사람은 드라마 '그들이 사는 세상'과 '그 겨울, 바람이 분다'에서 함께 작업했다. 이번 작품은 약 13년 만에 이뤄진 세 번째 만남이다.송혜교는 앞서 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'와 영화 '검은 수녀들'에서 강한 의지를 지닌 인물들을 연기했다. 이번에는 낯선 음반 업계에 뛰어들어 시행착오를 겪으면서도 자신의 목표를 포기하지 않는 민자의 모습을 보여준다.'천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 파트1을 시작으로 18일 파트2, 25일 파트3이 차례로 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr