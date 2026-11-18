사진 = 33기 광수 인스타그램

'나는 솔로' 33기 광수가 역대 최고 몸무게를 앞두고 본격적인 다이어트를 선언했다.33기 광수는 최근 자신의 인스타그램에 "(충격) 역대 최고 몸무게 갱신 직전입니다🙃82.75kg이라니...ㅋㅋㅋㅋ오늘부터 운동 시작합니다!! 🏊‍♂️🏋‍♂️과연 얼마나 달라질 수 있을지, 주기적으로 보고드리겠습니다!🔥"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 광수는 흰색 벽을 배경으로 의자에 앉아 환하게 웃고 있다. 짧은 검은색 머리에 검은색 반팔 티셔츠와 바지를 착용한 광수는 한쪽 팔을 들어 손으로 입을 가린 채 카메라를 바라보고 있다. 웃음기 가득한 눈매와 편안한 자세에서 특유의 친근한 매력이 드러난다.특히 33기 광수는 무릎 위에 민트색 책을 올려놓고 한 손으로 잡고 있다. 옆에는 노트북이 놓인 둥근 테이블이 자리하고 있으며 별다른 꾸밈없는 검은색 차림과 자연스러운 표정이 소탈한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "100g도 없어지지 마요", "늘 응원합니다", "동숲 주민", "화이팅", "사라지면 안됩니다", "생각보다 적게 나가시는데영" 등의 댓글을 달았다.앞서 33기 광수는 '나는 솔로' 종영 후 진행된 라이브 방송에서 다이어트에 실패해 오히려 살이 쪘다고 털어놓은 바 있다. 당시 영철과 함께 러닝을 하고 운동도 배우고 있다고 밝혔지만, 이후 국토교통부 공식 유튜브 영상에서도 운동 부족과 탕비실 과자 섭취로 다이어트에 실패했다고 고백했다. 이런 가운데 이번에는 몸무게를 직접 공개하며 수영과 근력 운동을 시작하겠다는 계획을 밝혀 향후 변화에 관심이 쏠린다.33기 광수는 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 출연 이후 국토교통부 사무관으로 본업을 이어가는 한편 SNS를 통해 운동 과정과 일상을 공유하며 팬들과 소통할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr