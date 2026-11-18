이재시가 이준수와 핑크빛 기류를 보인다./사진제공=tvN STORY, 티캐스트 E채널

이재시가 이준수와 핑크빛 기류를 보인다./사진제공=tvN STORY, 티캐스트 E채널

tvN STORY & E채널 ‘내 새끼의 연애3’가 또 다른 비주얼 메기남의 등장을 예고했다.18일 오후 8시 방송되는 tvN STORY, 티캐스트 E채널 공동 제작 예능 ‘내 새끼의 연애3’ 2회에서는 이동국의 쌍둥이 딸 이재시의 합류와 함께, 또 한 명의 새로운 입주자가 등장한다.지난 1회에서 이준수와 전지우, 최상문과 임혜인이 첫인상 쌍방 선택에 성공하며 핑크빛 로맨스의 시작을 알린 가운데, 새로운 메기들의 등장이 이제 막 싹튼 러브라인에 어떤 변화를 불러올지 관심이 쏠린다.공개된 2회 예고 영상에서는 화려한 비주얼로 등장부터 아들들의 시선을 사로잡은 이재시가 이준수와 약 3년 만에 재회하며 묘한 기류를 형성한다. 오랜만에 만난 두 사람은 반가움도 잠시, 이재시가 “나한테도 예쁘다고 했잖아”라고 짓궂게 묻는다. 이에 이준수는 “난 항상 진심”이라고 능청스럽게 받아친다. 이재시가 플러팅이냐고 되묻는 모습까지 포착되며, 두 사람 사이에 흐르는 미묘한 분위기가 호기심을 자극한다.이재아와 이재시의 쌍둥이 자매 케미도 공개된다. 함께 방을 쓰게 된 두 사람은 다른 출연자들이 자리를 비우자마자 장난기 가득한 현실 자매로 돌아간다. 이재아는 언니 앞에서 그간의 긴장감을 내려놓고 낯선 합숙 생활의 어려움을 털어놓는다. 이재시는 동생의 속마음에 귀 기울이는가 하면, 첫인상에서 호감을 느꼈던 상대까지 단번에 알아맞힌다. 서로의 취향을 누구보다 잘 알고, 낯선 환경에서 든든한 힘이 되어주는 쌍둥이 자매의 모습이 훈훈함을 더한다.메기녀 이재시의 등장으로 한차례 술렁였던 합숙 하우스에 예상을 깨고 초고속으로 새로운 메기남까지 등장한다. 훤칠한 비주얼과 남자다운 분위기로 단숨에 시선을 사로잡은 그에게 아빠들은 연신 감탄을 쏟아낸다. 특히 첫인상에서 이준수와 서로를 선택했던 전지우가 메기남을 두고 “외적인 이상형에 가까웠다”고 밝히며 심상치 않은 변화를 예고한다.이종혁은 “이번에 제대로 들어왔네”라며 놀라고, 김성주는 “왜 잘되고 있는데 방해야”라며 이미 싹트고 있는 러브라인을 걱정한다.제작진은 “첫 입주날부터 두 쌍의 쌍방 선택이 성사되며 핑크빛 기류가 형성됐지만, 새로운 입주자들의 합류로 러브라인의 향방을 더욱 예측하기 어려워질 것”이라며 “이준수와 이재시의 뜻밖의 재회, 서로에게 든든한 힘이 되어주는 쌍둥이 자매의 훈훈한 케미, 그리고 새로운 메기남의 등장까지 다채로운 관계와 감정의 변화를 기대해달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr