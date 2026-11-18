'100일의 거짓말'이 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말'이 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=tvN

배우 김유정과 박진영이 '100일의 거짓말'로 나란히 3주 연속 출연자 화제성 1·2위를 차지했다. 드라마 역시 시청률과 화제성에서 성과를 거두며 흥행을 이어가고 있다.tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'은 지난 15일 방송된 12회까지 3회 연속 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 시청률 1위를 기록했다. 화제성에서도 성과를 냈다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 11월 2주 차 TV-OTT 드라마 화제성 부문에서 1위를 차지한 데 이어 출연자 화제성 부문에서는 김유정이 1위, 박진영이 2위에 오르며 3주 연속 나란히 상위권을 지켰다.이러한 가운데 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)의 로맨스도 깊어지고 있다. 밀정 금서희와 일본인 사토 히데오라는 가짜 신분으로 살아온 두 사람은 서로의 진짜 이름을 알게 되면서 한층 가까워졌다.김태웅이 조선인이라는 정체성을 부정당하자 이가경은 "울지 말아요, 김태웅 통역관님"이라며 위로했다. 이후 김태웅은 이가경에게 "금서희보다 이가경이 훨씬 잘 어울려요. 이가경, 그렇게 불러도 됩니까?"라고 물었고, 이가경은 "네, 김태웅 통역관님"이라고 답하며 서로를 향한 마음을 확인했다.유소란(김현주 분)과 유필립(이무생 분)의 관계에도 변화가 찾아왔다. 독립을 위한 작전을 앞두고 유소란이 자신의 죽음을 각오하자 유필립은 "당신은 반드시 살아서 나올 겁니다. 난 당신이 다치게 두진 않을 겁니다"라며 그를 끌어안았다.유소란은 이가경을 미국으로 보내주기 위해 유필립에게 그와 결혼해 달라고 부탁했다. 이에 유필립은 "난 당신이라서 결혼한 겁니다"라며 눈물을 보였다. 그동안 서로의 진심을 외면해 온 두 사람은 입맞춤으로 마음을 확인했다.이가경·김태웅, 유소란·유필립의 로맨스가 한층 깊어지고 있는 가운데, 종영까지 4회만을 남겨둔 '100일의 거짓말'이 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.'100일의 거짓말' 13회는 오는 21일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr