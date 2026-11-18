김간지는 김민경 편집자와 함께 유튜브 콘텐츠를 진행하며 인기를 얻었다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

김간지는 밴드 술탄 오브 더 디스코에서 드러머를 맡고 있다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

밴드 술탄 오브 더 디스코의 드러머 김간지가 과거 공개적으로 비판했던 '라디오스타'에 출연한다.18일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 '나는 양손잡이야~' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 게스트로 출연한다.김간지는 과거 '라디오스타'를 공개적으로 비판했던 일화를 꺼낸다. 함께 활동하던 동료들이 차례로 프로그램에 출연하는 동안 자신에게는 섭외 요청이 오지 않아 서운함을 느꼈다는 것이다.결국 김간지는 클럽 공연 도중 '라디오스타'에 출연하지 않겠다는 취지의 발언까지 했다. 그러나 실제로는 제작진이 해당 영상을 보고 자신에게 관심을 가져주기를 바랐다고 고백한다.김구라를 향한 오랜 팬심도 밝힌다. 김간지는 어린 시절부터 김구라를 인생의 롤모델로 삼았으며 자신의 활동명에도 영향을 받았다고 설명한다. 이어 이번 출연을 통해 꼭 이루고 싶은 목표가 있다며 그 내용을 공개한다.과거 음원 사재기를 제안받았던 경험도 이야기한다. 김간지는 자신이 속한 밴드의 음원을 사재기해 주겠다는 제의를 받았지만 거절했다고 밝힌다. 이후 해당 사실을 외부에 알리면서 SBS '그것이 알고 싶다'에도 출연하게 됐다고 전한다.다만 당시 제안을 거절한 이유는 대중에게 알려진 것과 다소 차이가 있었다고 한다. 김간지는 그동안 자세히 설명하지 않았던 속사정을 공개하고 예상 밖의 답변으로 웃음을 자아낸다.'열정 페이'라는 표현을 자신이 처음 만들었다는 주장도 내놓는다. 김간지는 과거 예술계에서 일하면서 노동에 대한 정당한 보수가 지급되지 않는 관행을 접했고 이를 비판하기 위해 해당 단어를 생각해 냈다고 설명한다.이 같은 표현은 잡지에 기고할 글을 작성하는 과정에서 탄생했다고 한다. 이후 '열정 페이'가 널리 쓰이게 됐지만 정작 자신이 만든 말이라는 사실은 쉽게 인정받지 못했다며 관련 일화를 소개한다.김간지가 출연하는 MBC '라디오스타'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr