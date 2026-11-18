사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 정숙이 방송 종영 후 한층 세련된 분위기의 근황을 공개했다.33기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "겨울이 오기 전에 ❄️☃️⛄️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 정숙은 긴 검은색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 거울 앞에서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 블랙 셔츠를 입은 정숙은 휴대전화를 얼굴 가까이 들고 은은한 미소를 지으며 청순한 분위기를 자아냈다. 부드럽게 내려오는 긴 머리와 또렷한 이목구비가 어우러져 눈길을 끈다.이어진 사진에서 33기 정숙은 커다란 뿔테 안경을 착용하고 휴대전화를 양손으로 잡은 채 정면을 바라보고 있다. 길게 뻗은 손톱에는 연한 분홍빛 네일아트가 더해져 있으며, 검은색 셔츠와 풍성한 헤어스타일이 차분하면서도 지적인 매력을 돋보이게 한다. 얼굴 아래쪽에는 여러 종류의 안경을 쓴 이모티콘이 나란히 배치돼 있다.마지막 흑백 사진에서 33기 정숙은 가느다란 테의 안경을 쓰고 입술을 살짝 다문 채 거울을 바라보고 있다. 어깨 아래로 길게 내려오는 머리카락과 자연스러운 표정이 어우러진 가운데 얼굴 가까이 든 휴대전화와 길고 뾰족한 네일아트가 시선을 끈다. 흑백으로 표현된 사진은 정숙의 또렷한 얼굴선과 차분한 분위기를 더욱 강조한다.한편 33기 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연해 영철과 서로를 최종 선택하며 커플이 됐다. 그러나 방송 종영 후 진행된 라이브 방송에서 두 사람은 실제 연인 관계로 발전하지 않았다고 밝혔다. 당시 정숙은 여전히 모태솔로라고 전해 관심을 모았다.33기 정숙은 '나는 솔로' 종영 이후 SNS를 통해 일상과 다양한 스타일링을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr