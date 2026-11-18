스트레이 키즈 아이엔 'NO RETURN' 뮤직비디오 섬네일 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 아이엔이 작사·작곡부터 뮤직비디오 제작까지 참여한 솔로곡 'NO RETURN'(노 리턴)을 공개했다.아이엔은 지난 17일 오후 6시 디지털 싱글 'NO RETURN'을 발매했다. 이번 신곡은 스트레이 키즈의 자체 프로젝트 'SKZ-PLAYER'(슼즈 플레이어)를 통해 선보인 것으로, 한과 필릭스에 이어 아이엔이 세 번째 주자로 나섰다.'NO RETURN'은 신스팝 장르의 곡으로, 상대가 자신을 밀어내더라도 결국 다시 돌아올 수밖에 없다는 내용을 담았다. 아이엔은 작사와 작곡에 참여했으며, 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬도 힘을 보탰다.음원과 함께 공개된 뮤직비디오에는 아이엔이 직접 기획과 연출에 참여했다. 영상은 한 인물 안에 존재하는 기존 자아와 광기의 자아가 대립하는 이야기를 담았다. 흑백과 붉은색의 대비가 특징이다.뮤직비디오에는 그리스 신화 속 오르페우스의 이야기도 활용됐다. 뒤를 돌아보는 순간 기존의 자아가 광기의 자아에 잠식되는 설정이다. 영상 후반부에는 아이엔이 계단에서 퍼포먼스를 선보이며 새로운 자아가 기존 자아를 밀어내는 결말을 표현했다.'NO RETURN' 뮤직비디오는 공개 이후 해외에서도 관심을 받았다. 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 해당 영상은 18일 오전 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 순위에서 1위에 올랐다.'SKZ-PLAYER'는 스트레이 키즈 멤버들이 개인 음악과 영상 콘텐츠를 공개하는 프로젝트다. 앞서 한이 'back to life'(백 투 라이프), 필릭스가 'Slow It Down'(슬로우 잇 다운)을 선보였다. 스트레이 키즈는 'SKZ-RECORD'(슼즈 레코드)와 'SKZ-PLAYER'를 통해 멤버들의 개별 작업물을 공개하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr