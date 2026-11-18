그룹 소녀시대 태연 일곱 번째 단독 콘서트 포스터./ 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연이 내년 1월 서울에서 단독 콘서트를 열고 아시아 투어에 나선다.18일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 태연은 2027년 1월 15~17일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 일곱 번째 단독 콘서트 'TAEYEON CONCERT - F.L.Y.'(태연 콘서트 - 플라이)를 개최한다.이번 공연은 지난해 3월 열린 'TAEYEON CONCERT - The TENSE'(더 텐스) 이후 약 1년 10개월 만에 선보이는 단독 콘서트다.특히 공연에 앞서 오는 30일 정규 4집 'Unspecial'(언스페셜)을 발매하는 만큼, 신곡을 라이브로 선보이는 무대도 포함될 것으로 예상된다. 기존 발표곡과 새 앨범 수록곡을 아우르는 공연이 될 전망이다.서울 공연을 시작으로 아시아 5개 도시에서도 팬들과 만난다. 태연은 1월 30~31일 마카오, 2월 27일 방콕, 3월 27~29일 홍콩, 4월 3일 타이베이, 4월 17~18일 도쿄에서 공연을 이어간다. 서울을 포함해 총 6개 도시에서 투어를 진행한다.서울 콘서트 티켓은 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다. 공식 팬클럽 회원을 대상으로 한 국내 선예매는 12월 1일 오후 8시, 글로벌 선예매는 2일 진행된다. 일반 예매는 3일부터 시작된다.한편 태연의 정규 4집 'Unspecial'은 동명의 타이틀곡을 포함해 총 12곡으로 구성됐다. 전곡 음원은 오는 30일 오후 6시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr