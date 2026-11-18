배우 김혜윤이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 김혜윤이 결혼식 입장곡으로 애니메이션 '명탐정 코난'의 OST를 추천받았다고 밝혔다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 김혜윤이 결혼식 입장곡으로 애니메이션 '명탐정 코난'의 OST를 추천받았다고 밝혔다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 김혜윤(30)이 결혼식 입장곡으로 애니메이션 '명탐정 코난'의 OST를 추천받았다고 밝혔다. 6살 연하 촬영감독과 결혼한 장나라의 결혼식 비하인드를 듣던 중 자신만의 독특한 결혼식 로망을 공개했다.지난 17일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹예능 '살롱드립2' 164회에는 드라마 '굿파트너2'의 주연 배우 장나라와 김혜윤이 게스트로 출연했다.MC 장도연은 장나라의 대표곡 'Sweet Dream(스위트 드림)'이 신부 입장곡으로 인기를 얻고 있다는 이야기를 꺼냈다. 그러나 장나라는 정작 자신의 결혼식에서는 해당 노래를 사용하지 않았다고 밝혔다.장나라는 "후보에 '스위트 드림'은 아예 없었다"며 "클래식하고 우아하게 등장하고 싶은 로망이 있었다"고 설명했다. 실제로 그가 선택한 입장곡은 영화 '노팅힐'의 OST로 알려진 'She'였다. 다만 결혼식 당일에는 예상과 다른 상황이 벌어졌다. 야외에서 결혼식을 올렸다는 장나라는 "언덕 뒤에서 아버지가 성질을 내고 짜증을 내고 있었다"고 당시를 떠올렸다. 우아하게 입장하고 싶었던 바람과 달리 아버지가 "가자!"라며 재촉하는 상황에서 신부 입장을 준비했다는 설명이다.김혜윤도 자신의 결혼식 로망을 털어놨다. 평소 '명탐정 코난'의 팬이라는 그는 관련 영상을 찾아보다가 애니메이션 OST를 결혼식 입장곡으로 사용하는 아이디어를 접했다고 밝혔다.김혜윤은 "'명탐정 코난'을 좋아해서 팬이라면 이렇게 결혼해야 한다고 하더라. 안 눌러볼 수 없었다"며 영상을 보게 된 이유를 설명했다. 이어 극장판 엔딩곡으로 사용된 음악을 자신의 결혼식 입장곡으로 고려한 적이 있다고 전했다.장나라는 남편과의 연애 과정도 공개했다. 그는 2022년 드라마 촬영 현장에서 인연을 맺은 6살 연하 촬영감독과 결혼했다. 앞서 장나라는 남편에게 먼저 호감을 느끼고 고백했다고 밝힌 바 있다.장나라는 남편에게 마음을 표현하기로 결심했던 당시를 떠올리며 "'이때쯤 이야기하면 밑져야 본전, 괜찮을 것 같은데'라는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "남편과 대화하면서 과자를 막 먹으면서 이야기를 듣는데 '오오, 나 시집가겠는데'라는 생각이 들었다"고 전했다. 과거 장나라는 남편의 성실한 모습에 호감을 느꼈으며, 촬영이 끝난 뒤 "저는 참 그쪽 좋아한다"고 고백했다고 밝힌 바 있다. 당시 남편이 자신의 마음을 알아채지 못하자 "남자로 좋아하는 거다"라고 직접 설명했다는 일화도 전했다.결혼 후 남편의 반응에 대해서도 언급했다. 장나라는 "남편이 내가 예능 프로그램이나 유튜브에 나오면 너무 좋아한다. 아이처럼 다리를 떨면서 좋아한다"며 남편이 자신의 방송 출연을 반긴다고 이야기했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr