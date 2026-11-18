김병만이 제주에서 운영 중인 사업장 중단설에 대해 직접 선을 그었다./사진=텐아시아DB

김병만이 제주에서 운영 중인 사업장 중단설에 대해 직접 선을 그었다./사진=SNS

이하 김병만 입장문 전문

개그맨 김병만이 제주에서 운영 중인 사업장 중단설에 대해 직접 선을 그었다.김병만은 지난 17일 자신의 SNS에 '김병만의 제주 공간에 관한 안내'라는 제목의 글을 올리고 과거 참여했던 공간과 현재 운영 중인 사업장을 둘러싼 혼선을 바로잡았다.먼저 김병만은 제주 조천에 있던 과거 공간에 대해 "제 소유가 아니었으며, 2025년 12월을 끝으로 해당 공간과의 모든 사업 및 운영 관계를 종료했다"며 "현재는 다른 사업자가 운영하고 있다"고 밝혔다.이어 현재 직접 운영하는 곳은 제주 한경면에 위치한 '병만공방'이라고 설명했다. 원목 생활용품을 제작하고 판매하는 이곳에 대해 김병만은 "시설물 관련 민원이 있었던 것은 사실이며, 이에 따라 일부 시설을 정리했다"면서도 "모든 시설을 철거하거나 사업을 중단한 것은 아니다. 현재는 제 소유 토지의 경계 안에서 공방을 중심으로 시설과 작업 공간을 재배치하고 있다"고 강조했다.그동안 혼용되던 '병만랜드'라는 명칭에 대해서도 구분했다. 김병만은 "'병만랜드'는 아직 사업을 시작하지 않은 저의 미래 구상으로, 현재 운영 중인 병만공방과는 다르다"며 "앞으로 혼동을 줄이기 위해 현재 사업장의 명칭을 '병만공방'으로 통일하겠다"고 덧붙였다.앞서 김병만은 지난달 21일 "민원이 들어와서 정리 좀 했다"는 글과 함께 주변 시설물이 철거된 공방 사진을 게재해 일각에서 사업 중단 추측이 제기된 바 있다. 약 한 달 만에 직접 해명에 나선 김병만은 "앞으로도 나무를 통해 새로운 작품을 만들고, 좋아하는 일을 꾸준히 이어가겠다"고 전했다.김병만은 2023년 전처와 이혼하고 지난해 8월 전처 딸과의 파양 절차를 마무리한 뒤, 같은 해 9월 비연예인 아내와 재혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다.[김병만의 제주 공간에 관한 안내]안녕하세요. 김병만입니다.최근 제주에서 제가 참여했던 공간과 현재 운영 중인 병만공방에 대해 혼동하시는 분들이 있어 정확한 사실을 알려드립니다.제주 조천의 과거 공간은 제 소유가 아니었으며, 저는 2025년 12월을 끝으로 해당 공간과의 모든 사업 및 운영 관계를 종료했습니다. 현재는 다른 사업자가 운영하고 있습니다.현재 제가 직접 운영하는 사업장은 제주 한경면의 병만공방입니다.병만공방은 원목 생활용품을 제작하고 판매하는 공간입니다.시설물 관련 민원이 있었던 것은 사실이며, 이에 따라 일부 시설을 정리했습니다. 하지만 모든 시설을 철거하거나 사업을 중단한 것은 아닙니다.현재는 제 소유 토지의 경계 안에서 공방을 중심으로 시설과 작업 공간을 재배치하고 있습니다.또한 '병만랜드'는 아직 사업을 시작하지 않은 저의 미래 구상으로, 현재 운영 중인 병만공방과는 구분됩니다.앞으로 혼동을 줄이기 위해 현재 사업장의 명칭을 '병만공방'으로 통일하겠습니다.저는 앞으로도 나무를 통해 새로운 작품을 만들고, 제가 좋아하는 일을 꾸준히 이어가겠습니다.응원해 주세요^^ 감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr