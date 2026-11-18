11월 29일까지 아오야마서 운영…팬클럽 사전예약 조기 마감

그룹 빅뱅 지드래곤(G-DRAGON)의 글로벌 팝업스토어가 일본 도쿄에서 문을 열었다.지드래곤과 FAM이 함께하는 글로벌 팝업 'G-DRAGON x FAM GLOBAL POP-UP 'G: A BOY'S JOURNEY''가 지난 15일 일본 도쿄 랜드 아오야마(Rand AOYAMA)에서 개막했다. 오는 29일까지 운영되는 이번 팝업은 지드래곤이 세계적인 아티스트로 성장해 온 과정을 담았다.팬들의 관심도 이어졌다. 팬클럽을 대상으로 진행한 사전예약은 예약 시작과 동시에 마감됐으며, 개막 첫날부터 방문객들의 발길이 이어졌다.이번 팝업은 지드래곤의 성장 과정을 픽셀 아트로 표현한 것이 특징이다. 왕관과 데이지를 활용한 캐릭터 그래픽으로 공간을 꾸몄으며, 지드래곤과 FAM이 함께해 온 시간과 관계를 다양한 전시 요소에 담았다.1층에는 픽셀 아트를 활용한 굿즈 판매 공간이 마련됐다. 석벽을 배경으로 캐릭터가 등장하는 공간과 대형 데이지 조형물 등을 배치했다.2층은 지드래곤의 음악과 팬들과의 추억을 떠올릴 수 있는 공간으로 구성됐다. 초록 지붕의 집을 중심으로 'Heartbreaker', 'UNTITLED 2014' 등 지드래곤의 음악을 연상시키는 네온 간판과 포토존을 마련했다. 마지막 공간에는 데이지 꽃밭과 대형 데이지 조형물을 설치했다.방문객을 위한 이벤트도 진행된다. 입장객에게는 북마크 등 웰컴 기프트가 제공되며, 스탬프 이벤트에 참여하면 엽서와 손거울 등을 받을 수 있다. 굿즈 구매 고객을 위한 별도 증정 행사도 마련됐다.코팬글로벌 관계자는 "사전예약 오픈과 동시에 마감될 만큼 많은 관심을 보내주신 팬 여러분께 감사드린다"며 "팝업의 세계관을 즐기며 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 전했다.지드래곤의 글로벌 팝업 'G: A BOY'S JOURNEY'는 오는 29일까지 일본 도쿄 랜드 아오야마에서 운영된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr