박슬기가 셋째 성별을 공개했다./사진=SNS

박슬기가 셋째 성별을 공개했다./사진=SNS

방송인 박슬기(40)가 셋째 성별을 공개했다.18일 박슬기는 자신의 SNS에 "딸 둘 다음이라 가장 궁금해 하셨던 젠더리빌. 바로 공개합니다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상에는 박슬기가 모친 앞에서 셋째 성별을 공개하는 '젠더리빌' 이벤트를 진행하는 모습이 담겼다.박슬기 모친은 하늘색 분홍색이 섞인 풍선 형태의 젠더리빌 소품을 뜯으며 "하나, 둘, 셋"이라는 카운트다운과 함께 내용물을 확인했다. 아들을 상징하는 파란색 종이 꽃가루가 쏟아지자 모친은 "파란색? 이게 뭐야, 파란색 아들이야?"라며 놀라움을 감추지 못했다.이어 박슬기의 모친은 "웬일이니. 어머 웬일이니. 슬기도 아들을 가질 수 있구나. 대박이다"라며 박수를 치고 활짝 웃었다.또한 모친은 "신통방통이다. 축하해"라며 기뻐했고, 이를 지켜보던 첫째 딸 역시 손을 번쩍 들며 "내 남동생, 어서 와"라고 외쳐 훈훈함을 자아냈다.1986년생인 박슬기는 2016년 1살 연상의 비연예인과 결혼해 2020년 첫째 딸, 2024년 둘째 딸을 출산했다. 지난 15일에는 임신 7개월 차에 접어든 셋째 임신 소식을 깜짝 발표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr