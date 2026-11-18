KCM 아내 방예원이 새로운 도전을 준비하고 있다고 밝혔다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

KCM 아내 방예원이 딸 수연과 모녀 데이트에 나섰다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

가수 KCM의 아내 방예원이 세 아이를 키우면서도 일을 시작하겠다는 계획을 밝혔다. 이를 들은 첫째 딸 수연은 엄마를 응원하다가 기습적으로 용돈 인상을 요구해 웃음을 안겼다.18일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 644회는 '자, 이제 떠나요! 행복으로' 편으로 꾸며진다. 이날 방송에서는 필리핀으로 허니문을 떠난 KCM 가족의 모습이 공개된다.특히 KCM의 아내 방예원과 첫째 딸 수연의 모녀 데이트가 그려진다. 수연은 "엄마와의 마지막 데이트가 언제인지 기억이 잘 나지 않는다"라며 "엄마와 쇼핑 취향이 잘 맞아 같이 쇼핑하고 맛있는 음식도 먹고 싶다"라고 기대감을 나타낸다.공개된 사진 속 방예원은 긴 생머리에 선글라스를 머리 위로 올린 자연스러운 스타일링을 선보였다. 체크 패턴이 들어간 짙은 색 원피스에 검은색 카디건을 걸치고 초록색 가방으로 포인트를 줬다. 음료를 손에 든 채 미소 짓는 모습에서는 맑고 매끈해 보이는 피부와 단아한 이목구비가 돋보인다.딸 수연과 함께한 사진에서는 두 사람의 닮은꼴 미모가 더욱 눈에 띈다. 긴 생머리와 부드러운 눈매, 미소까지 닮은 모녀는 자매 같은 분위기를 자아낸다. 수연은 밝은 색 니트 차림으로 청순한 매력을 선보였다.데이트 도중 방예원은 새로운 도전을 준비하고 있다는 사실을 털어놓는다. 그는 "세 아이의 엄마로서 아이들에게 좋은 모습을 보여주고 싶어 일을 시작하려 한다"라고 밝힌다.방예원은 육아와 일을 병행하기로 결심하고 바리스타 자격증을 비롯해 요가 지도사, 필라테스 지도사 자격증까지 취득한 상태다. 세 아이를 돌보면서도 새로운 일을 준비해 온 것이다.엄마의 이야기를 들은 수연은 "엄마가 일하겠다고 결심한 게 너무 멋져"라며 응원을 보낸다. 하지만 훈훈한 분위기도 잠시, 수연은 "엄마 돈 벌면 나 용돈 올려줘!"라고 깜짝 제안한다.딸의 예상치 못한 요구에 방예원은 "엄마가 더 열심히 일해야겠네"라고 답하며 웃음을 자아낸다. 엄마의 새로운 출발을 응원하면서도 용돈 인상 기회를 놓치지 않는 수연의 모습이 모녀 데이트에 재미를 더할 예정이다.'슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분 방송된다.한편, KCM 아내 방예원 씨는 최근 스킨케어 브랜드를 론칭하며 뷰티 사업가로 나섰다. 뿐만 아니라 KCM의 신곡 뮤직비디오에 출연하며 연기에도 첫 도전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr