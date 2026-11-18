사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 연인 경수와 함께한 주말 데이트 사진을 공개하며 변함없는 애정을 드러냈다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "주말 기록 📸 ྀི₊˚⊹한동안 뜸했던 인생네컷 찍어줬구요 ˏˋ°•*⁀➷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 경수의 팔짱을 낀 채 얼굴을 가까이 맞대고 카메라를 바라보고 있다. 화이트 상의에 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 순자는 블랙 코트를 입은 경수와 나란히 서서 환하게 미소 짓고 있다. 두 사람은 어깨를 맞댄 다정한 모습으로 커플 사진을 완성했다.이어진 네컷 사진에서 31기 순자는 경수와 함께 양손을 들어 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 손가락을 구부린 채 카메라를 향해 미소 짓는 순자와 뒤에서 같은 포즈를 취한 경수의 모습이 눈길을 끈다. 또 다른 사진에서 순자는 경수의 어깨 너머로 얼굴을 내밀고 엄지손가락을 치켜세우며 발랄한 매력을 드러냈다. 마지막 사진에서는 경수와 볼을 맞댄 채 입술을 살짝 내밀어 귀여운 표정을 짓고 있다.함께 공개된 거울 셀카에서 31기 순자는 화이트 상의에 블랙 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 경수의 옆에 서 있다. 휴대전화를 들어 두 사람의 모습을 촬영하는 순자 옆에서 경수는 블랙 의상을 입고 네컷 사진을 펼쳐 보이고 있다. 순자는 경수의 팔에 손을 얹은 채 거울을 바라보며 자연스러운 커플 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "너무 이쁜 커플", "어느 커플보다 응원하고 싶은 커플", "너무 예뻐", "앞으로 더 더 안정형으로 행복한 모습 보여주세요", "난 이렇게 미감좋은사람 넘좋음 눈이편안", "행복하세요 두 분" 등의 댓글을 달았다.최근에는 경수가 자신의 안경 브랜드를 론칭하는 과정에 순자가 힘을 보태며 화제를 모았다. 순자는 성수동 팝업스토어 준비 당시 매일 저녁 경수와 함께 공간을 꾸몄다고 밝히며 남자친구의 새로운 도전을 응원했다. 두 사람은 반려묘 용품 박람회를 방문한 뒤 SNS에서 서로를 '엄마', '아빠'라고 부르는 모습을 보여 결혼을 기대하는 팬들의 관심을 받기도 했다. 다만 현재까지 두 사람의 구체적인 결혼 계획은 공개되지 않았다.한편 31기 순자와 경수는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서 서로를 최종 선택한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 지난 5월 방송 종영 이후 공개 열애를 이어오고 있으며 SNS를 통해 데이트 사진과 일상을 꾸준히 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr