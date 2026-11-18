식당을 운영 중인 돈스파이크가 근황을 전했다. / 사진=돈스파이크 SNS

마약으로 실형을 선고받기 전 돈스파이크의 모습. / 사진=텐아시아 DB

마약 혐의로 실형을 선고받은 작곡가 겸 방송인 돈스파이크가 자영업자로서 근황을 전했다.돈스파이크는 18일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 돈스파이크가 자신의 가게 내부에서 앞치마를 두른 채 팔짱을 끼고 있는 모습. 특히 그는 목 부분의 깊어진 주름과 떨어진 피부 탄력 그리고 다소 갸름해진 두 볼이 눈길을 끌었다.돈스파이크는 지난 9월 경주 감포의 한 바닷가에 자신의 이름을 내세운 식당을 오픈했다. 그러나 일각에서는 그의 마약 전과를 언급하며 부정적인 시선을 보냈다. 반면 "먹고는 살아야 하지 않겠느냐"며 그의 식당 운영을 응원하는 목소리도 적지 않았다.돈스파이크는 2022년 마약 물의로 모든 활동을 중단했다. 이후 2023년 징역 2년의 실형을 선고받고 2025년 3월 만기 출소했다.이후 지난해 7월 유튜브 정치·시사 토크쇼 '장르만 여의도'에 출연한 그는 자신을 "마약을 이미 접했기 때문에 이제 약에 끌리는 자성을 가진 사람"이라고 인정했다. 그러면서도 "마약으로부터 벗어나려는 의지를 갖고 노력하고 있다"고 강조했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr