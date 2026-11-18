신은정이 '파이널 테이블'에서 윤정숙 역을 맡았다. / 사진='파이널 테이블' 방송 화면 캡처

신은정이 '파이널 테이블'에서 윤정숙 역을 맡았다. / 사진=JTBC 공식 홈페이지

배우 신은정이 '파이널 테이블'에서 안효섭의 출생 비밀을 알고 있는 인물로 등장했다. 장영남과 오랜 친구 사이인 그는 과거 안효섭이 아버지를 만날 수 있도록 몰래 도왔던 사실도 밝혀졌다.지난 14일과 15일 방송된 JTBC 드라마 '파이널 테이블' 7, 8회에서는 강한(안효섭 분)의 출생에 얽힌 비밀이 나타났다. 백현주(차지연 분)가 화제성을 높이기 위해 진행한 생방송 요리 경연에서 강한은 자신이 강산의 아들이라는 사실을 인정했다. 방송을 지켜보던 평연그룹 회장 문해선(장영남 분)은 강한이 자신의 친아들이라는 사실을 알고 충격에 빠졌다.신은정은 극 중 무형문화재이자 전통 장류 명인 윤정숙 역을 맡았다. 윤정숙은 문해선과 오랜 친구 사이로, 그가 속내를 털어놓을 수 있는 몇 안 되는 인물이다. 동시에 강한의 어린 시절부터 그의 가족사를 알고 있던 인물이기도 하다.과거 윤정숙은 어린 강한이 어머니 문해선 몰래 아버지 강산을 만날 수 있도록 도왔다. 문해선과 가까운 사이였지만, 강한이 아버지를 찾아가는 일에는 남몰래 도움을 준 것이다.윤정숙은 요리 경연 프로그램 '더 테이블: K 셰프 2026'의 심사위원으로도 참여하고 있다. 경연에서는 참가자들의 요리를 평가하는 역할을 맡았지만, 강한과 문해선의 과거를 알고 있다는 점에서 두 사람의 관계에도 영향을 미칠 것으로 보인다.특히 생방송을 통해 강한의 출생 비밀이 알려지면서 윤정숙의 역할에도 관심이 모인다. 강한이 친아들이라는 사실을 알게 된 문해선과 자신의 과거를 공개한 강한 사이에서 윤정숙이 어떤 선택을 할지 주목된다.'파이널 테이블'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 방송된다. 디즈니+와 아마존 프라임 비디오에서도 시청할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr