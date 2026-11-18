18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다./ 사진제공=㈜쇼박스

18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다./ 사진제공=㈜쇼박스

배우 구교환이 김윤석을 향한 남다른 애정을 드러냈다.18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다.'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 온 후임 현택(구교환 분) 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마다.이날 구교환은 김윤석과의 연기 호흡에 대해 "윤석 선배는 너무 좋아서 뭐부터 말씀드려야 할지 모르겠다"며 웃었다. 이어 "제가 이 영화에 참여하게 된 가장 큰 이유도 윤석 선배였다. 윤석 선배 때문에 이 영화를 선택했다"고 밝혔다.그는 "러닝타임 내내 두 사람이 함께 연기하지 않나. 그 말은 즉슨 그 시간을 윤석 선배와 함께 지낸다는 것 아니냐"며 "좋아하는 감독님이시기도 하고 더 가까이서 겪어보고 싶었다. 제가 독식하는 거지 않나. 함께 촬영하고 저녁을 먹고, 다음 날 일어나서 또 함께하는 건데 그렇게 좋은 경험이 없다"고 말했다.그러면서 "영화 '모가디슈' 때는 여름 성경학교였다면 이번에는 겨울 연기 캠프를 하는 기분이었다. 김윤석 선배와 함께하는 겨울 연기 캠프였다"고 표현했다.촬영이 끝난 뒤에는 함께 맛집을 찾아다니며 시간을 보냈다고. 구교환은 "윤석 선배도 맛있는 걸 좋아하시고 저도 좋아한다. 촬영이 끝날 때쯤이면 '오늘은 여기 어떠십니까' 하고 제안했다" 며 "제가 얼마나 맛을 사랑하는지 인정받고 싶었는데 결국 인정받았다. 이제는 제가 어디로 가자고 하면 믿어주신다. '교환이는 맛을 아는 친구니까'라고 하신다"고 웃었다.김윤석과의 인연은 영화 '모가디슈'부터 이어졌다. 구교환은 "그때도 친했다. 당시에는 따뜻한 날씨였는데 촬영이 없는 날이면 함께 걸어서 공동묘지 옆에 있는 식당에도 갔다"고 회상했다. 이어 "이제 함께 여름과 겨울을 겪었으니 봄과 가을에도 또 만나고 싶다. 진심으로"라며 재회에 대한 기대를 드러냈다.특히 구교환은 김윤석의 연출작에 출연하고 싶다는 뜻도 밝혔다. 그는 "가장 하고 싶은 건 윤석 선배가 연출하는 작품에 배우로 출연하는 것"이라며 "이번에 함께한 게 윤석 감독님에게 보여드리는 오디션일 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr