사진 = 29기 영숙 인스타그램

사진 = 29기 영숙 인스타그램

사진 = 29기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 29기 영숙이 가을 풍경부터 일상 속 패션까지 다채로운 근황을 공개했다.29기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "가을실종사건"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 영숙은 붉고 노랗게 물든 단풍을 배경으로 난간에 몸을 기댄 채 옆을 바라보고 있다. 카키색 점퍼에 블랙 후드를 매치한 영숙은 턱선까지 내려오는 머리를 자연스럽게 흩날리며 청순한 미모를 뽐냈다. 29기 영숙은 팔을 포갠 채 살짝 미소 짓는 모습이 알록달록한 가을 풍경과 어우러져 눈길을 끈다.이어진 사진에서 29기 영숙은 갈색 점퍼와 카키색 팬츠를 입고 쪼그려 앉아 고양이들을 쓰다듬고 있다. 고개를 숙인 채 환하게 웃는 영숙의 모습에서 편안하고 사랑스러운 매력이 드러난다.또 다른 사진에서 29기 영숙은 블랙 가죽 재킷에 아이보리색 스커트를 매치해 세련된 스타일링을 선보였다. 고개를 숙여 아래를 바라보는 자연스러운 포즈와 단정한 단발머리가 어우러졌으며 블랙 운동화로 캐주얼한 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "사진 너어어무 예쁨요", "개이뻐요", "너무 예뻐", "옷이뿌댜", "누나사랑해요", "일반인 미모가 아니시다" 등의 댓글을 달았다.29기 영숙은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'의 연상연하 특집에 출연해 얼굴을 알렸고 직업은 교수로 알려졌다. 29기 영숙은 '나는 SOLO' 출연 이후 SNS를 통해 일상과 근황을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr