표예진과 주종혁이 '사운드:트랙'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

18일 열린 '사운드: 트랙' 제작발표회에서 '연극이 끝난 후' 팀이 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=KBS

표예진이 '사운드: 트랙' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

이기택이 '사운드: 트랙' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

18일 열린 '사운드: 트랙' 제작발표회에서 '나의 외로움이 널 부를 때' 팀이 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=KBS

주종혁이 '사운드: 트랙' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

1984년 '드라마게임'으로 시작해 42년 역사를 이어온 KBS 단막극이 음악을 소재로 한 8편의 이야기로 시청자들을 찾는다. 제작진은 OTT 작품과 비교해도 손색없는 완성도를 자신하며 단막극의 명맥을 이어가겠다는 의지를 밝혔다.18일 서울 용산구 한 카페에서 KBS 드라마 스페셜 2026 '사운드:트랙'(이하 '사운드: 트랙') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 '봄 내음보다 너를' 감독 김영준·배우 우다비·강애심, '연극이 끝난 후' 감독 김한슬,·배우 표예진·이기택, '나의 외로움이 널 부를 때' 감독 김규현·배우 주종혁·박유림, '바이, 썸머' 감독 배수경·배우 서수빈·한예지·정다빈이 참석했다.'사운드: 트랙'은 누구나 한 번쯤 자신의 삶에서 마주했던 '그 노래'를 출발점으로 음악에 담긴 기억과 감정을 총 8편의 이야기로 풀어낸 단막극 시리즈다. '봄 내음보다 너를', '연극이 끝난 후', '나의 외로움이 널 부를 때', '바이, 썸머' 등 8개 작품이 담겼다.김한슬 감독이 연출한 '연극이 끝난 후'는 폐지 직전의 어린이 프로그램으로 발령받은 시사 프로그램 PD가 스태프들과 얽히며 좋은 어른으로 성장해 가는 이야기다. 김 감독은 "KBS에서 소중하게 지켜온 단막극인 만큼 책임감을 가지고 작업했다"라며 "내년에도 이어질 수 있도록 좋은 작품을 만들고 싶었다. 짧은 이야기인 만큼 캐릭터를 설득력 있게 보여주는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.표예진은 '연극이 끝난 후'에서 시사 프로그램 PD 나혜미 역을 맡았다. 그는 단막극에 출연한 이유에 대해 "어렸을 때부터 어머니가 단막극을 좋아하셔서 함께 많이 봤다. 짧은 시간 안에 세계관과 캐릭터가 담기고 전하고자 하는 메시지가 강렬하게 전달된다는 점이 좋았다"고 설명했다.그러면서 "혜미는 시사 프로그램만 해왔기 때문에 세상을 건조하고 반항적인 태도로 바라보는 인물"이라며 "어린이 프로그램을 맡으면서 아이들을 어떻게 대해야 할지 고민하고, 점차 따뜻한 모습을 보여주는 과정에 집중했다"고 덧붙였다.이기택은 작가 구준영으로 분해 표예진과 로맨스 호흡을 맞춘다. 이기택은 "준영이는 불의의 사고로 직업이 바뀌지만 좌절하지 않고 자신이 하고 싶은 일에 최선을 다하는 인물이다. 따뜻하고 친절하면서도 자신의 일에는 누구보다 진지한 모습까지 보여줄 수 있을 것 같아 출연을 결정했다"고 말했다.이어 그는 "'연극이 끝난 후'에는 감독님의 따뜻한 연출이 많이 담겨 있다"며 "촬영하면서 인물이 현실적으로 변화하는 과정이 인상 깊었다. 시청자분들도 충분히 공감하실 수 있을 테니 꼭 지켜봐 달라"고 당부했다.김규현 감독이 연출한 '나의 외로움이 널 부를 때'는 한 남자를 짝사랑하게 된 여자가 그의 다정함 뒤에 감춰진 외로움에 다가가는 이야기다. 김 감독은 "신인 연출자가 단막극을 통해 데뷔한다는 건 정말 소중한 기회다. 그 기회가 얼마나 소중한지 알고 책임감을 가지고 작업했다"라며 눈빛을 반짝였다.단막극의 명맥을 이어가기 위해 들인 노력도 언급했다. 그는 "시청자들이 기다리고 재미있게 볼 수 있는 작품을 만들어야 단막극의 명맥도 이어갈 수 있다고 생각한다"라며 "OTT 작품과 견주어도 손색없는 높은 완성도의 작품을 만들기 위해 신경 썼다"고 강조했다.'나의 외로움이 널 부를 때'에서 주종혁은 가구회사 MD 대리 진우 역을 맡아 박유림(소정 역)과 로맨스 호흡을 맞춘다. 주종혁은 2022년 '아쉬탕가를 아시나요'에 이어 두 번째 단막극에 출연하게 됐다. 이에 대해 그는 "평소 단막극을 굉장히 좋아한다"라며 "짧은 시간 안에 결과물을 만들어야 하기 때문에 다른 드라마와는 또 다른 치열함이 있다"고 설명했다.이어 그는 "우리 드라마는 누구나 한 번쯤 경험했을 법한 사랑과 이별을 다룬 작품이다. 단순히 등장인물들의 감정을 지켜보는 데 그치지 않고, 각자의 지난 경험을 떠올리며 '나도 저런 일을 겪었었지'라고 공감할 수 있는 이야기가 담겨 있다. 많은 관심과 시청 부탁드린다"고 말했다.'사운드: 트랙'은 18일 오후 10시 첫 방송된다. '봄 내음보다 너를'을 시작으로 다음 달 16일까지 총 8편을 순차적으로 선보인다정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr