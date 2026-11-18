18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다./ 사진제공=㈜쇼박스

18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=쇼박스

배우 구교환이 올해 쉴 틈 없는 작품 활동을 이어간 소감을 밝혔다.18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다.'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 온 후임 현택(구교환 분) 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마다.올해 구교환은 '만약에 우리', '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다', '군체', '부활남', '폭설'까지 연이어 작품을 선보이며 어느 때보다 바쁜 한 해를 보냈다. 이에 대해 구교환은 "저도 운이 너무 좋은 케이스라고 생각한다"며 "배우는 작품의 개봉 시기나 공개 시기를 미리 알 수 없다. 지금처럼 작품들이 연이어 나오는 것도 제가 의도한 건 아니다"라고 말했다.그는 과거 'D.P.', '킹덤: 아신전', '모가디슈'가 비슷한 시기에 공개됐던 때를 떠올렸다. 구교환은 "처음으로 많은 자본이 들어간 작품을 통해 더 많은 관객과 시청자를 만나게 된 계기였다. 제 기억으로는 세 작품이 7월부터 9월 사이에 촘촘하게 나왔다"며 "그때 관객분들과 확 친해질 수 있었다"고 회상했다.이어 "제가 '지금이 기회다' 하고 의도적으로 작품을 내놓은 게 아니라 제 작업을 하고 있었는데 세 작품이 함께 나오면서 관객들에게 여러 이미지를 보여드릴 수 있었다. 덕분에 '유 퀴즈 온 더 블럭'에도 출연할 수 있었다"며 "지금도 비슷하다. 저한테는 너무 좋은 시간이고 좋은 기회"라고 덧붙였다.잇따른 작품 공개에 구교환 역시 유쾌한 반응을 보였다. 그는 "저도 하도 많이 나와서 티저를 미리 찍어둬야 하나 싶다"고 너스레를 떨었다.배우라는 직업에 대한 만족도도 높았다. 구교환은 "직업 만족도는 굉장히 높다. 와따다"라면서도 작품만큼 개인의 삶을 돌보는 일 역시 중요하다고 강조했다.그는 "연기할 때 캐릭터를 관객들에게 잘 소개하고 싶은 마음이 크다. 그러기 위해서는 프레임 밖에 있는 저 자신도 많이 아껴줘야겠다는 생각을 한다"며 "작품 활동에만 모든 것을 쏟는 것도 좋겠지만 제 삶도 굉장히 중요하다. 그래서 저 자신을 들여다보기 위해 노력하고 있다"고 털어놨다.시상식 수상에 대한 생각도 밝혔다. 구교환은 "상은 받으면 좋은 것이지만 욕심까지는 아닌 것 같다. 그 축제에 앉아 있을 수 있다는 것 자체가 굉장히 영광"이라며 "상을 받아야 할 분들이 너무 많다. 그분들과 함께하고 같은 공간에 있는 것만으로도 좋다"고 말했다. 다만 인기스타상에 대해서는 남다른 욕심을 드러냈다. 그는 "인기스타상은 조금 받고 싶다. 연기로 인기를 얻는 것 아닌가. 말도 안 되는 일이라고 생각한다"며 웃었다.이어 "2021년과 2024년 두 번의 인기스타상을 받았을 때도 스스로 '말도 안 돼'라고 생각했다. 연기로 인기를 얻을 수 있다는 건 정말 신기한 일"이라며 "그래서 꼭 다시 받고 싶다"고 솔직하게 고백했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr