BTS RM / 사진=RM 인스타그램, BTS 위버스

BTS RM / 사진=RM 인스타그램

BTS RM / 사진=RM 인스타그램

그룹 방탄소년단(BTS) RM이 군 복무 시절부터 꿈꿨던 베이비펌을 선보이며 달라진 모습으로 눈길을 끌었다.RM은 지난 17일 자신의 인스타그램에 "안녕하세요.."라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 RM은 갈색 머리에 풍성한 컬을 넣은 베이비펌을 한 모습이다. 검은색 뿔테 안경을 착용한 RM은 몸에 붙는 짙은 색 상의를 입고 거울 앞에서 셀카를 촬영했다. 또 다른 사진에서는 검은색 코트를 입고 고개를 숙인 채 낙엽을 들고 있다.RM의 새로운 헤어스타일이 주목받는 이유는 과거 그가 직접 베이비펌을 하고 싶다고 밝혔기 때문이다. RM은 군 복무 중이던 2024년 9월 18일 팬 소통 플랫폼 위버스에서 "전역하면 베이비펌 하는 게 꿈"이라고 말했다. 그는 또 다른 댓글을 통해서도 "베이비펌 하고 싶다"라며 해당 헤어스타일을 시도하고 싶다는 마음을 반복적으로 내비쳤다.이후 RM은 지난해 6월 10일 군 복무를 마쳤다. 전역 후 약 1년 5개월이 지난 시점에 당시 바라던 헤어스타일을 선보인 것이다.RM은 인스타그램 스토리에 사진을 공유하며 배경음악으로 미국 음악가 너리시드 바이 타임(Nourished by Time)의 'BABY BABY'를 사용했다. 베이비펌을 선보인 RM이 제목에 'BABY'가 들어간 곡을 선택한 점이 눈길을 끌었다.팬들 사이에서는 RM이 2년 전 남긴 위버스 글이 다시 공유됐다. 팬들은 "남준이 드디어 꿈을 이뤘네", "베이비펌 너무 잘 어울린다", "선곡까지 센스 있다", "베이비펌해서 얼마나 신난 거야" 등의 반응을 보였다.RM은 18일 출국길에서도 새로운 헤어스타일을 선보였다. 그는 이날 방탄소년단 월드투어 'ARIRANG'(아리랑)의 대만 가오슝 공연을 위해 서울김포비즈니스항공센터를 통해 출국했다. RM은 풍성한 컬이 돋보이는 베이비펌을 유지한 채 공항에 발걸음했다.한편 방탄소년단은 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''을 진행 중이다. 오는 19일과 21~22일 대만 가오슝 국립경기장에서 공연하며, 12월에는 태국 방콕과 말레이시아 쿠알라룸푸르, 싱가포르 등에서 투어를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr