최동석과 박지윤은 2023년 10월 이혼 절차에 들어갔으며 현재 이혼 소송을 진행 중이다. / 사진=최동석 SNS, 넷플릭스

아나운서 출신 방송인 최동석이 전처 박지윤의 남성 지인을 상대로 제기한 상간자 위자료 소송에서 항소심 일부 승소 판결을 받은 가운데, 위자료가 3000만 원에 달한다는 주장이 제기됐다.18일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에는 '"집착이라더니 왜?" 최동석 상간소 역전승, 박지윤 남사친 위자료 3000만원 전말'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 유튜버 이진호는 최동석의 상간자 위자료 소송 항소심 결과를 언급했다.이진호는 법원이 박지윤의 남성 지인 A씨에게 3000만원의 위자료를 지급하도록 판결했다고 주장했다. 그는 해당 금액에 대해 "상간자 위자료 소송에서 상당히 큰 금액으로 볼 수 있다"며 "무엇보다 중요한 부분은 1심에서 기각됐던 A씨에 대한 손해배상 책임이 항소심에서는 상당 부분 인정됐다는 점"이라고 말했다.앞서 지난 16일 제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 최동석이 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 지난 1월 1심에서 패소했던 최동석은 이번 판결로 결과를 뒤집게 됐다. 다만 이진호가 주장한 위자료 3000만원에 대해서는 별도로 확인되지 않았다.두 사람의 법적 분쟁은 이혼 소송 과정에서 시작됐다. 박지윤은 2024년 7월 최동석의 지인 B씨를 상대로 손해배상을 청구했고, 최동석도 같은 해 9월 박지윤의 지인 A씨를 상대로 소송을 제기했다. 당시 양측은 혼인 관계가 파탄에 이른 책임을 서로에게 돌리면서도 각자에게 제기된 부정행위 의혹은 부인했다.올해 1월 열린 1심에서는 두 사람 모두 패소했다. 재판부가 양측의 청구를 기각한 가운데 박지윤은 항소하지 않아 판결이 확정됐다. 반면 최동석은 지난 2월 항소장을 제출하며 법적 대응을 이어갔다.최동석이 제기한 항소심은 지난 7월 첫 변론을 시작으로 두 차례의 변론 끝에 마무리됐다. 2심에서는 박지윤이 피고에서 제외되면서 A씨의 손해배상 책임 여부만 다뤄졌고 재판부는 최동석의 주장을 일부 받아들였다.한편 최동석과 박지윤은 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 2009년 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 둔 두 사람은 2023년 10월 이혼 절차에 들어갔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr