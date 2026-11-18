방송인 장영란이 무명 시절 설움을 고백한다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 장영란이 무명 시절 설움을 고백한다. / 사진제공=채널A

방송인 장영란이 과거 방송에서 하차당했던 설움과 악플로 상처받았던 기억을 털어놓는다.오는 20일 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 제주도로 여행을 떠난 장영란과 장예원의 모습이 공개된다.이날 일행과 함께 제주 바다를 바라보던 장영란은 "옛날에는 방송에서 참 많이 잘렸다. 그때 당시에는 잘 잘리던 시절이었다"며 과거를 회상한다. 이어 "'시끄럽다', '비호감이다'라는 이야기를 들으며 상처받을 때마다 바다를 보면서 펑펑 울곤 했다"고 고백한다.이를 들은 장예원이 안타까운 표정을 짓자, 장영란은 "원래 물을 참 좋아한다"고 농담을 건네며 분위기를 전환한다.장영란과 장예원의 제주도 여행기는 이날 오후 8시 방송되는 '언니만 따라와'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr