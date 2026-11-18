유재석과 김명민이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

방송인 유재석과 배우 김명민이 서울예대 동문이라는 사실이 알려졌다. / 사진제공=tvN

방송인 유재석과 배우 김명민이 서울예대 동문이라는 사실이 알려졌다. / 사진제공=tvN

방송인 유재석과 배우 김명민이 서울예대 동문이라는 사실이 알려졌다. 두 사람은 1972년생 동갑내기이지만 학창 시절 한 번도 마주친 적이 없었다고 밝힌다. 앞서 유재석은 서울예술전문대학 방송연예과에 진학했으나 중퇴해 최종 학력은 고졸로 알려졌다.18일 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 369회에는 김명민이 출연해 30년간의 배우 생활과 가족에 관한 이야기를 전한다. 김명민은 데뷔 30년 만에 처음으로 예능 프로그램에 출연한다. 그는 녹화 현장에서 "머리털 나고 이런 떨림은 처음"이라며 긴장한 모습을 보인다. 유재석과는 나이뿐 아니라 출신 학교도 같지만, 당시 서로를 만난 기억은 없다고 밝힌다.그동안 예능 출연을 망설였던 이유도 털어놓는다. 김명민은 "할 말과 못 할 말을 잘 가리지 못한다"며 자신의 솔직한 성격을 언급한다. 유재석이 이름을 '김명만'으로 잘못 발음하자 "어렸을 때 별명이 명만이었다"고 받아치기도 한다.김명민은 배우로서 겪었던 어려운 시절을 돌아본다. 특히 아내가 임신했을 당시 태아의 성장 속도가 더디다는 이야기를 듣고 배우 생활을 그만둔 뒤 뉴질랜드 이민을 준비했다고 고백한다. 그러나 배우 생활을 포기하려던 시기에 드라마 '불멸의 이순신' 출연 제안을 받으며 새로운 전환점을 맞았다. 김명민은 이순신 역에 캐스팅된 과정과 이후 연기대상을 수상하기까지의 이야기를 들려줄 예정이다.대표작에 얽힌 일화도 공개한다. 김명민은 '하얀거탑'을 촬영하며 고(故) 안판석 감독과 연기에 대한 고민을 나눴던 순간을 떠올린다. '베토벤 바이러스'에서는 강마에의 유행어로 알려진 "똥덩어리"라는 대사가 처음에는 출연을 망설이게 한 이유 중 하나였다고 밝힌다.역할을 위해 감량했던 경험도 언급한다. 김명민은 영화 '내 사랑 내 곁에'에서 루게릭병 환자를 연기하기 위해 체중을 20kg 줄였던 과정을 소개한다. 인물의 모습을 표현하기 위해 작은 부분까지 신경 써 왔던 자신의 연기 철학도 전할 계획이다. 이 밖에도 스키복 매장에서 아르바이트하던 중 파출소로 연행됐던 사연과 박훈정 감독의 영화 '슬픈 열대' 촬영 비하인드도 공개한다.김명민은 '불멸의 이순신', '하얀거탑', '베토벤 바이러스' 등에서 다양한 캐릭터를 연기하며 30년간 활동을 이어왔다. 이번 방송에서는 배우로서 겪었던 위기와 가족을 위해 이민까지 고민했던 순간을 비롯해 그동안 공개하지 않았던 이야기를 전할 예정이다.'유퀴즈'는 18일 오후 8시 45분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr