그룹 라이즈 X 플레이브 / 사진 제공=SM엔터테인먼트, VLAST

그룹 라이즈(RIIZE)와 버추얼 그룹 플레이브(PLAVE)가 협업 싱글 'Lowkey'(로우키)의 새로운 티저 이미지를 공개했다.18일 공개된 티저에는 낯선 공간에서 마주한 라이즈 여섯 멤버와 플레이브 다섯 멤버의 모습이 담겼다. 서로 다른 세계에 속한 두 팀이 하나의 공간에서 만나는 장면으로 신곡의 콘셉트를 보여줬다.오는 30일 발매되는 'Lowkey'는 2023년 데뷔한 두 그룹의 첫 음악 협업이다. 실제 아티스트로 구성된 라이즈와 버추얼 아티스트인 플레이브가 함께 음악과 뮤직비디오를 선보인다는 점에서 관심을 모으고 있다.신곡은 UK 개러지 스타일의 신시사이저와 묵직한 베이스, 리듬감 있는 드럼을 결합한 하우스 기반 댄스곡이다. 서로 다른 세계에서 살아온 두 사람이 우연히 만나 자신들만의 새로운 세계를 만들어가는 사랑 이야기를 가사에 담았다.뮤직비디오 역시 두 그룹의 만남을 중심으로 전개된다. 워프 장치의 고장으로 낯선 차원에 불시착한 라이즈와 플레이브가 서로를 발견하고, 이후 같은 리듬에 맞춰 함께 퍼포먼스를 펼치는 내용이다.특히 실제 멤버들과 버추얼 캐릭터가 하나의 이야기 속에서 어떻게 어우러질지가 이번 뮤직비디오의 관전 요소다.한편 라이즈와 플레이브의 협업 싱글 'Lowkey'와 뮤직비디오는 오는 30일 정오 동시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr