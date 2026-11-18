주종혁이 '사운드:트랙'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

18일 '사운드: 트랙' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=KBS

ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우'에서 '권모술수' 권민우 역으로 강한 인상을 남겼던 배우 주종혁이 두 번째 단막극에 도전한다.18일 서울 용산구 한 카페에서 KBS 드라마 스페셜 2026 '사운드: 트랙' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 '봄 내음보다 너를' 김영준 감독과 배우 우다비·강애심, '연극이 끝난 후' 김한슬 감독과 배우 표예진·이기택, '나의 외로움이 널 부를 때' 김규현 감독과 배우 주종혁·박유림, '바이, 썸머' 배수경 감독과 배우 서수빈·한예지·정다빈이 참석했다.'사운드: 트랙'은 누구나 한 번쯤 자신의 삶에서 마주했던 노래를 출발점으로 음악에 담긴 기억과 감정을 총 8편의 이야기로 풀어낸 단막극 시리즈다. '봄 내음보다 너를', '연극이 끝난 후', '나의 외로움이 널 부를 때', '바이, 썸머' 등 8개 작품으로 구성됐다.주종혁이 출연하는 '나의 외로움이 널 부를 때'는 한 남자를 짝사랑하게 된 여자가 그의 다정함 뒤에 감춰진 외로움에 다가가는 이야기다. 극 중 주종혁은 가구회사 MD 대리 진우 역을 맡아 박유림(소정 역)과 로맨스 호흡을 맞춘다.주종혁은 2022년 '아쉬탕가를 아시나요'에 이어 두 번째 단막극에 출연하게 됐다. 이에 대해 그는 "단막극을 굉장히 좋아한다. 짧은 시간 안에 결과물을 만들어야 하기 때문에 다른 드라마와는 또 다른 치열함이 있다. 제작진과 많은 소통을 하면서 한 방향을 향해 달려가는 과정이 독립영화를 찍을 때와 비슷했다"고 말했다.그러면서 "그 과정에서 배우로서 성장할 수 있었고 많은 것을 배웠다. 그래서 단막극을 촬영할 때 행복했고 다시 참여하게 돼 뿌듯하다"고 덧붙였다.진우를 연기한 소감을 전하기도 했다. 주종혁은 "이렇게 많은 여성에게 사랑받는 역할을 또 연기할 수 있을까 싶었다"며 "누구나 사랑과 이별을 경험하는 만큼, 드라마를 보면서 '나도 겪었던 일인데'라고 공감할 수 있을 것"이라고 말했다.'사운드: 트랙'은 18일 오후 10시 첫 방송된다. '봄 내음보다 너를'을 시작으로 다음 달 16일까지 총 8편을 순차적으로 선보인다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr