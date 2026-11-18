과거 지드래곤과 열애설에 휩싸였던 그룹 애프터스쿨 출신 이주연이 레이나와 같은 시기에 남자친구와 결별했던 사연을 공개한다./ 사진=텐아시아 DB

그룹 애프터스쿨 출신 레이나가 이주연과 비슷한 시기에 남자친구와 결별했던 사연을 공개한다. / 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획4’

과거 지드래곤과 열애설에 휩싸였던 그룹 애프터스쿨 출신 이주연이 레이나와 같은 시기에 남자친구와 결별했던 사연을 공개한다.오는 20일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 21회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 충남 보령으로 먹방 여행을 떠난다. 이날 방송에는 애프터스쿨 출신 이주연과 레이나가 게스트로 합류한다.이날 전현무는 "주연이한테 오늘 한 명 더 같이 오면 좋겠다고 했더니 레이나를 콕 집더라"라며 두 사람의 친분을 언급한다. 이주연은 레이나에 대해 "요즘 제일 자주 만나는 사이"라고 밝힌다. 이에 레이나는 "언니와 제가 동시에 (남자친구와) 이별했었는데, 직후에 같이 여행을 떠났었다"라고 털어놓는다. 두 사람이 실연의 아픔을 함께 겪으며 여행까지 떠났던 사연이 공개될 예정이다.이주연은 전현무에게 서운했던 일화도 폭로한다. 그는 "부모님이 '전현무계획' 애청자시다. 그래서 현무 오빠한테 저도 불러 달라고 했더니 '(출연자가) 밀려 있다, 이슈를 만들라'고 하더라"라고 말해 전현무를 당황하게 한다.전현무 역시 이주연을 향해 거침없는 폭로를 이어간다. 이주연이 공복이라며 배고픔을 호소하자 전현무는 "오늘 아침엔 라면 안 부셔 먹었어?"라고 묻는다. 이어 "주연이는 내가 아는 걸그룹 멤버 중에 제일 자기 관리를 안 한다"라고 말해 웃음을 자아낸다.한편 이날 전현무와 곽튜브는 보령의 45년 전통 아욱국 백반집을 방문한다. 전현무는 별도의 특집 이름을 정하지 않았다며 곽튜브에게 직접 이름을 지어보라고 제안한다. 이에 '곽준빈 특집'이라는 이름이 탄생한다. 식당 사장님은 전현무를 보자 "왜 이렇게 젊어?"라고 반가워한다. 전현무는 "이제는 늙은 이미지예요"라고 받아치며 웃음을 안긴다.앞서 이주연은 빅뱅 지드래곤과 여러 차례 열애설에 휩싸인 바 있다. 두 사람의 친밀한 모습이 담긴 사진과 영상 등이 공개되면서 열애 의혹이 불거졌지만, 교제 사실이 공식적으로 확인되지는 않았다. 이번 방송에서 언급된 과거 남자친구가 누구인지는 알려지지 않았다.'전현무계획4'는 오는 20일 오후 9시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr