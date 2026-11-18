배우 이서진이 tvN 새 예능 '그냥사람친구'를 통해 나영석 PD와 다시 한번 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

나영석 PD가 tvN 새 예능 '그냥사람친구'에서 새로운 조합의 출연진과 함께하는 여행기를 선보인다. / 사진=tvN '그냥사람친구' 1회 예고 영상 캡처

배우 이서진이 20년 지기 한지민과 함께 떠난 해외여행에서 예상치 못한 선배들과 마주한다.tvN 새 예능 '그냥사람친구'(이하 '그사친') 측은 18일 1회 예고 영상을 공개했다. '그사친'은 오랜 친구 사이인 출연진이 함께 여행하며 시간을 보내는 프로그램이다. 이서진과 한지민을 비롯해 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 출연하며 나영석, 신건준 PD가 연출을 맡았다.공개된 예고 영상에는 첫 여행지인 네덜란드 암스테르담으로 떠나기 전 출연진이 만나는 모습이 담겼다. 20년 동안 친분을 이어온 이서진과 한지민, 10년 지기인 주헌과 정연이 먼저 모여 나머지 두 명의 출연자가 누구인지 추측했다.특히 이서진은 다른 출연진의 정체를 모른 채 나이를 궁금해했다. 그는 "그러면 얘네보단 (나이가) 많아? 걔네는?"이라고 물었고 곧이어 김용건과 박정수가 등장하자 출연진 모두 놀라움을 감추지 못했다.암스테르담에 도착한 뒤에는 숙소를 찾아가는 과정부터 어려움을 겪었다. 길 안내를 맡은 주헌이 트램 정류장으로 가는 길을 찾지 못하면서 여섯 명 모두 짐가방을 끌고 거리를 헤맸다.출연진은 표지판을 확인하며 함께 길을 찾으려 했지만 좀처럼 방향을 잡지 못했다. 주헌이 새로운 길을 발견했다고 나섰으나 그마저도 잘못된 방향으로 밝혀져 이동이 지연됐다.'그냥사람친구'는 오는 27일 오후 8시 35분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr