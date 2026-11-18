이기택과 표예진이 '연극이 끝난 후'에서 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

18일 '사운드: 트랙' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=KBS

배우 표예진이 이기택과의 로맨스 호흡에 만족감을 나타냈다.18일 서울 용산구 한 카페에서 KBS 드라마 스페셜 2026 '사운드:트랙'(이하 '사운드: 트랙') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 '봄 내음보다 너를' 감독 김영준·배우 우다비·강애심, '연극이 끝난 후' 감독 김한슬,·배우 표예진·이기택, '나의 외로움이 널 부를 때' 감독 김규현·배우 주종혁·박유림, '바이, 썸머' 감독 배수경·배우 서수빈·한예지·정다빈이 참석했다.'사운드: 트랙'은 누구나 한 번쯤 자신의 삶에서 마주했던 '그 노래'를 출발점으로 음악에 담긴 기억과 감정을 총 8편의 이야기로 풀어낸 단막극 시리즈다. '봄 내음보다 너를', '연극이 끝난 후', '나의 외로움이 널 부를 때', '바이, 썸머' 등 8개 작품이 담겼다.표예진이 출연하는 '연극이 끝난 후'는 폐지 직전의 어린이 프로그램으로 발령받은 시사 프로 PD가 의도치 않게 스태프들의 인생에 엮이며 좋은 어른이로 성장해가는 드라마다. 극 중 표예진은 시사 프로그램 PD 나혜미 역을 맡아 이기택(구준영 역)과 로맨스 호흡을 맞춘다.이날 표예진은 단막극에 출연한 이유에 대해 "어렸을 때부터 어머니가 단막극을 좋아하셔서 함께 많이 봤다. 짧은 시간 안에 세계관과 캐릭터가 담기고 전하고자 하는 메시지가 강렬하게 전달된다는 점이 좋았다"고 설명했다.이어 "혜미는 시사 프로그램만 해왔기 때문에 세상을 건조하고 반항적인 태도로 바라보는 인물"이라며 "어린이 프로그램을 맡으면서 아이들을 어떻게 대해야 할지 고민하고, 점차 따뜻한 모습을 보여주는 과정에 집중했다"고 회상했다.상대 배우 이기택과의 호흡에 대해서도 만족감을 나타냈다. 표예진은 "제가 본 이기택 배우는 구준영 역할과 굉장히 닮았다. 선하고 부드럽고 다정한 모습이 진짜 준영이 같았다"고 말했다.그러면서 "준영의 다정함이 혜미의 까칠한 모습을 녹여주려고 하고, 혜미는 그걸 방어하려는 츤데레 같은 매력이 있다. 두 사람의 성격이 맞붙다가 나중에는 사르르 웃게 되는 호흡이 좋았다. 장난도 많이 치면서 즐겁게 촬영했다"고 덧붙였다.'사운드: 트랙'은 18일 오후 10시 첫 방송된다. '봄 내음보다 너를'을 시작으로 다음 달 16일까지 총 8편을 순차적으로 선보인다정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr