디즈니+ 미디어데이에서 김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표가 한국 진출 5주년을 맞은 디즈니+의 주요 성과와 향후 성장 전략을 발표했다. / 사진제공=디즈니+

최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄이 디즈니+ 미디어데이에서 한국 콘텐츠의 방향성과 향후 기대작 라인업을 소개했다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ 미디어데이에서 취재진의 질문에 답하는 김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표(왼쪽) 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ 미디어데이의 크리에이터 세션에서 국내 주요 예능 제작자들이 참여해 다양한 의견을 나눴다. 김태호 PD(왼쪽부터) , 송은이 대표, 현정완 PD, 황교진 PD, 모더레이터를 맡은 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄. / 사진제공=디즈니+

디즈니+가 한국 진출 5주년을 맞아 지난 성과를 돌아보고 향후 전략을 공개했다. 한국 콘텐츠 투자를 확대하는 동시에 드라마뿐만 아니라 예능, 스포츠, 시트콤, 다큐멘터리 등으로 영역을 넓혀 장기적인 성장을 이어가겠다는 계획이다. 이외에 김태호 PD, 송은이 대표 등과 새로운 예능도 준비하고 있다.18일 서울 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 '디즈니+ 미디어데이'가 열렸다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 김소연 대표와 최연우 로컬 콘텐츠 총괄이 지난 5년간의 성과와 향후 사업·콘텐츠 전략을 발표했다. 이어 김태호 PD(TEO), 송은이 대표(콘텐츠랩비보), 현정완 PD, 황교진 PD가 참여한 크리에이터 세션도 진행됐다.디즈니+는 2021년 11월 한국 서비스를 시작했다. 김소연 대표는 지난 5년간 국내 OTT 시장이 크게 변화했다며 이제 단순한 규모의 경쟁보다 각 플랫폼만의 강점을 바탕으로 지속적인 성장을 만드는 일이 중요해졌다고 진단했다.김 대표는 "단기적인 승부가 아닌 장기적인 관점으로 바라보고 있다"며 "시장에서의 호흡은 엔드게임이 아닌 롱게임이라고 생각한다"고 말했다. 디즈니가 오랜 시간 축적한 IP와 팬덤을 바탕으로 디즈니+를 다양한 콘텐츠와 팬덤이 모이는 '디지털 구심점'으로 만들겠다는 구상이다. 이를 위해 ▲한국 콘텐츠 강화 ▲접근성 확대 ▲엔터테인먼트 경험 확장이라는 세 가지 방향을 제시했다.한국 콘텐츠의 글로벌 성과도 강조했다. 2022년 한국 오리지널 콘텐츠를 처음 선보인 이후 디즈니+ 내 한국 콘텐츠의 연간 시청 시간은 중남미에서 27배, 유럽·중동·아프리카에서 7배, 미국과 캐나다에서 6배 증가했다.최근에는 '재혼 황후'가 공개 후 3일간 기준 디즈니+와 훌루의 역대 로컬 오리지널 작품 가운데 가장 높은 글로벌 시청 기록을 세웠다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 멕시코 등 50개 이상의 시장에서도 한국 작품 가운데 공개 성적 1위에 올랐다.김 대표는 '재혼 황후'의 성공 비결로 30억뷰에 달하는 원작 IP의 팬덤과 제작진이 구현한 높은 영상 완성도를 꼽았다. 그는 "로맨스 판타지를 실사화한다는 것은 모든 크리에이터에게 쉽지 않은 작업"이라며 "제작진, 배우 등 용기 있는 시도를 해준 모든 분께 감사하다"고 말했다. 이어 "로맨스 판타지는 스토리텔링 측면에서는 익숙한 장르지만, 서양풍 로맨스 판타지를 실사 영상으로 보여주는 것은 관객들에게 익숙하지 않아 오히려 신선하게 다가갔을 것"이라고 분석했다.디즈니+는 접근성도 넓힌다. 그 일환으로 파트너사와의 결합형 상품을 비롯해 광고형 스탠다드 멤버십, G마켓과의 제휴 등을 통해 시청자 접점을 확대했다. 광고형 스탠다드 멤버십은 이달 국내에 출시됐다. MBC를 통해 '무빙', '카지노', '킬러들의 쇼핑몰' 등을 선보이는 등 TV 채널을 통한 새로운 유통 방식도 시도했다.엔터테인먼트 영역은 스포츠까지 넓힌다. ESPN의 전문성을 바탕으로 한국e스포츠협회(KeSPA)와 함께하는 e스포츠 생중계를 비롯해 MLB, NBA, 2027 포뮬러 E 시즌 등 다양한 스포츠 콘텐츠를 선보일 예정이다. 글로벌 음악 페스티벌 등 라이브 엔터테인먼트도 확대한다.콘텐츠 전략을 발표한 최연우 총괄은 ▲독보적인 스토리텔링 ▲글로벌 확장성을 위한 엄선된 콘텐츠 큐레이션 ▲예능 라인업 확대 ▲새로운 크리에이티브 포맷 등 네 가지 방향을 제시했다.드라마에서는 안길호 감독이 연출하고 이병헌과 한지민이 출연하는 '코리언즈'를 선보인다. 미국 FX 시리즈 '아메리칸즈'를 한국적으로 재해석한 작품이다. '무빙'은 시즌2 제작을 확정했고, '킬러들의 쇼핑몰'과 '메이드 인 코리아'도 후속 시즌으로 돌아온다.'현혹', '내가 죄인이오', '나미야 잡화점의 기적', '코드', '상남자' 등 새로운 오리지널 시리즈도 준비 중이다. 최 총괄은 "기존 장르에 머무르지 않고 강한 호기심을 불러일으킬 이야기들을 선보이겠다"고 밝혔다.글로벌 확장도 계속된다. '21세기 대군부인'은 방송사와 디즈니+의 협업을 통해 한국 콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 보여준 사례로 소개됐다. 예능 '운명전쟁49'는 영국판 제작이 확정됐고 멕시코와 스페인에서도 제작을 검토하고 있다. 스핀오프 '신빨스테이'도 준비한다.'운명전쟁49' 시즌2 제작도 이날 공식화됐다. 황교진 PD는 "시즌1은 실험해봤다면 시즌2는 어디까지 가능할지 미션을 더 깊고 크게 가져갈 예정"이라고 설명했다. 운명술사들의 능력을 더욱 극대화할 수 있도록 물 등을 활용한 '금수강산' 대형 세트를 구현했으며 시즌1에 참여하지 않았던 유명 운명술사들의 출연도 예고했다.앞서 '운명전쟁49'는 순직 경찰관과 소방관의 사망 원인을 점술로 맞히는 미션을 진행해 고인을 예능 소재로 소비했다는 비판을 받은 바 있다. 제작진은 처음에는 유족 측과 사전 협의와 동의를 거쳤다고 설명했지만, 유족 반발과 경찰 단체의 비판이 이어지자 부적절한 언어와 묘사에 대해 재차 사과했다. 시즌1에서 불거진 논란을 딛고, 시즌2에서는 보다 신중한 접근과 달라진 모습을 보여줄 수 있을지 주목된다.오리지널 예능 라인업도 확대한다. '신빨스테이', '연애선수촌'과 함께 콘텐츠랩비보와 준비하는 '고백하면 손절이야'가 새롭게 공개된다.송은이 대표는 '고백하면 손절이야'를 남녀 사이에 '찐우정'이 존재할 수 있는지 살펴보는 안티 로맨스 리얼리티라고 소개했다. 남사친과 여사친이 다양한 상황과 유혹을 마주하며 끝까지 우정을 지킬 수 있을지를 지켜보는 프로그램이다.송 대표는 "저조차 그런 청춘들의 모습을 지켜보며 놀랐다"며 "그 친구들이 너무나 자기 감정에 솔직하구나 싶었다"고 말했다. 이어 "결과는 우리 생각 이상으로 나온 것 같다"고 귀띔했다.김태호 PD도 디즈니+와 새로운 여행 콘텐츠를 개발하고 있다. 20대 시청자들이 즐길 수 있는 레이싱 형태에 여행과 남녀 사이의 설렘을 결합한 콘텐츠를 구상하고 있다고 밝혔다. 김태호 PD는 "편하고 아름다운 여행보다 불편하고 어려운 상황 속에서 서로의 진심과 감정을 확인하는 과정을 담겠다"는 계획을 전했다. 내후년께를 바라보며 스포츠 예능도 개발하고 있다고 전했다.'술래게임'을 연출한 현정완 PD는 새로운 서바이벌 프로그램을 준비하고 있다고 밝혔다.디즈니+는 콘텐츠 형식도 다양화한다. 드라마와 예능을 넘어 시트콤을 새롭게 선보이고, 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 미드폼 콘텐츠도 확대한다. K팝 스타와 스포츠 선수 등 세계적으로 주목받는 한국 인물들을 다룬 다큐멘터리도 준비한다.김소연 대표는 지난 5년을 한국 콘텐츠가 글로벌 시장에서 가질 수 있는 힘을 확인해온 과정이라고 평가했다. 그는 앞으로 치열한 시장의 속도에만 매달리기보다 디즈니만의 방식과 속도로 IP를 개발하고, 기존 IP도 적극적으로 활용해 지속적인 성장을 만들겠다고 강조했다.최연우 총괄 역시 한국 콘텐츠 투자를 지속 확대하겠다고 밝혔다. 디즈니+는 지난 5년간 확보한 성과를 기반으로 드라마와 예능뿐 아니라 스포츠와 새로운 포맷까지 영역을 넓힌다는 구상이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr