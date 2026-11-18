허경환이 새 예능 '자랑할 개'의 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

18일 '자랑할 개' 2회가 방송된다. / 사진제공=TV조선

방송인 허경환이 연예인들의 치열한 자존심 싸움에 놀라움을 표했다.18일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '자랑할 개' 2회에는 김응수, 황석정, 최현우, 서동주, 슬리피가 출연해 각자의 반려견을 소개한다.이날 허경환은 지난 방송에 출연했던 권은비, 이연복, 예지원, 김용빈, 브라이언의 모습을 떠올리며 당시 분위기를 언급했다. 그는 "처음 봤다. 그렇게 연예인들끼리 기싸움을 직접 본 건 처음이다"라며 출연진 사이에 벌어진 신경전을 언급한다.이어 허경환은 "사실 그 기싸움은 아무 의미 없다"라며 반려견 자랑에 열을 올리는 출연진의 모습에 혀를 내둘렀다. 한혜진 역시 "강아지도 귀여웠는데 그렇게 자랑하려고 애쓰는 견주들이 왜 이렇게 귀엽냐"라며 웃었다.이날 방송에서는 김응수가 13년간 함께한 반려견 쵸파를 향한 자신감을 보인다. 그는 가족 내 서열을 묻는 질문에 "내가 서열 1위인데. 네 명 가족이 같이 있을 때 서열을 잘 구별해서 반드시 내 옆에 온다"며 쵸파가 자신을 가장 잘 따른다고 주장한다.김응수는 딸 은서가 서운해할 정도로 쵸파의 애정이 자신에게 집중돼 있다고 설명한다. 이에 최현우가 "만약 안 오면 상처받으시는 거 아니에요?"라고 묻지만 김응수는 "쟤는 나밖에 몰라"라며 자신감을 굽히지 않는다.이후 김응수와 한혜진, 허경환, 슬리피가 동시에 쵸파의 이름을 부르며 애정도 검증에 나선다. 그러나 예상과 다른 상황이 벌어진 듯 김응수는 쵸파에게 "너 집에까지 혼자 걸어와"라고 말해 웃음을 안긴다.'자랑할 개'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr