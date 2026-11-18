'유퀴즈'에 정재승 교수가 출연한다. / 사진제공=tvN

'유퀴즈'에 정재승 교수가 출연한다. / 사진제공=tvN

AI를 활용한 시험 부정행위, 이른바 'AI 커닝' 사례가 알려지면서 시험의 공정성에 대한 우려가 커지고 있다. 그런 가운데 뇌과학자 정재승 교수가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 AI 시대에 필요한 새로운 평가 방식을 공개한다.18일 오후 8시 45분 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 369회에는 뇌과학자 정재승 교수가 출연해 AI 기술의 발전과 교육 환경의 변화에 관한 이야기를 나눈다.최근 AI 안경 등 첨단 기기를 활용한 시험 부정행위 사례가 알려지면서 'AI 커닝' 문제가 관심을 끌고 있다. 대학수학능력시험을 앞두고 부정행위에 대한 경각심도 높아지는 가운데, AI 기술이 기존 시험과 평가 방식에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.정재승 교수는 AI 시대에 맞춰 직접 개발한 카이스트의 새로운 평가 시스템을 공개한다. 기술 발전에 따라 기존의 시험 방식이 어떤 변화를 맞게 될지 살펴보고, 새로운 교육과 평가의 가능성을 짚어볼 예정이다.AI와 직접 대화하며 느꼈던 경험도 소개한다. 정재승 교수는 인공지능과 대화하던 중 섬뜩함을 느꼈던 순간을 떠올리며 기술이 빠르게 발전하는 시대에 인간이 갖춰야 할 역량과 앞으로의 변화에 대한 견해를 전한다.정재승 교수는 이번 방송을 통해 '유퀴즈'에 처음 출연한다. 그러나 그동안 다른 출연자들의 이야기에서 여러 차례 언급된 인물로, 유재석은 "이전에 나오신 적 없어요?"라며 익숙하다는 반응을 보인다.과학자의 길을 걷게 된 과정도 공개한다. 어린 시절 천체물리학자를 꿈꿨던 정재승 교수는 고등학교 시절 스티븐 호킹 박사의 첫 내한 강연에서 직접 질문을 던졌던 일화를 전한다. 이후 뇌과학에 관심을 갖게 된 계기와 연구자로 활동하면서 겪었던 경험도 들려줄 예정이다.뇌과학자의 시선으로 바라본 사랑에 관해서도 이야기한다. 사랑에 빠진 사람의 뇌에서 나타나는 변화를 설명하는 한편, 박해영 작가의 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 등장한 감정 워치의 탄생 비화도 공개한다.이 밖에도 알파고와 이세돌의 대국 10주년을 맞아 당시 해설자로 참여했던 경험을 돌아본다. 정재승 교수는 인공지능이 바둑계를 비롯한 사회 전반에 가져온 변화와 앞으로 인간의 삶에 미칠 영향에 대해서도 자기 생각을 밝힐 예정이다.AI 기술이 일상은 물론 교육 현장까지 빠르게 확산하는 가운데, 정재승 교수가 소개할 새로운 평가 시스템과 AI 시대를 바라보는 견해는 18일 방송되는 '유퀴즈'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr