홍현희와 제이쓴은 2018년 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. / 사진=텐아시아DB

홍현희가 자신의 가정사를 고백했다. / 사진=유튜브 채널 '롤링썬더' 영상 캡처

코미디언 홍현희가 남편 제이쓴과는 사뭇 다른 가정환경에서 자랐다고 털어놨다.17일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 웹예능 '신여성' 38회가 공개됐다. 영상에는 홍현희가 게스트로 출연해 MC 이경실, 조혜련, 이선민과 함께 다양한 이야기를 나눴다.홍현희는 어린 시절 가족들이 각자의 공간에서 생활했다고 밝혔다. 그는 "저희가 고시원 집안이었다. 각자 방에서 밥을 먹었다"며 "TV도 각자 방에 있었다. 결혼 전에는 외롭고 삭막했다"고 회상했다.가족이 함께 시간을 보내는 일도 드물었다고 한다. 홍현희는 "저희 집은 엄마, 아빠, 오빠, 저 이렇게 다 같이 밥을 먹은 적이 성인이 된 후에는 많지 않았다"며 가족 간 교류가 적었던 과거를 떠올렸다.아버지의 장례식에서는 친오빠와 갈등을 빚기도 했다. 홍현희는 "오빠가 고지식하다"며 개그맨 동료들이 조문을 왔을 때 여러 명이 한꺼번에 향을 피우려 하자 오빠가 "불꽃놀이 왔냐"고 말했다고 전했다. 이후 제이쓴의 재치 있는 말에 홍현희가 웃자 오빠는 "아빠가 돌아가셨는데 웃냐"고 지적했다고 한다.이에 홍현희는 "살아계실 때 잘하지. 오빠는 잘했냐. 왜 조문 왔는데 난리냐"며 맞섰다고 밝혔다. 두 사람의 언쟁은 제이쓴이 중간에서 말리면서 일단락됐다고.결혼 후에는 남편 제이쓴 덕분에 이전과 다른 가족의 분위기를 경험했다고 털어놨다. 홍현희는 "이쓴 씨가 상담가 역할을 해주고 부모 역할도 해줬다. 결혼하고부터 얼굴이 편해졌다"며 고마움을 표현했다.홍현희는 "저희가 화목한 가정이 아니라고 하지 않았냐"며 "사위가 아무 날도 아닌데 케이크를 사 들고 오니까 부모님이 적응을 못 하셨다. 그만 왔으면 좋겠다고 하시더라"고 말했다. 이어 남편이 방문할 때면 가족들이 자연스럽게 한자리에 모여 식사하게 됐다며 "내가 꿈꾸던 가정이 이뤄졌다고 생각했다"고 털어놨다.친정과는 다른 시댁의 분위기도 전했다. 홍현희는 "부모님이 서울 분이라 명절에 어디 내려간 기억이 없다"며 "시댁이 시골에 밭이 있으니까 내려갈 곳이 생겨서 너무 좋았다"고 밝혔다. 이어 시어머니의 음식이 좋아 제이쓴 없이 친정어머니와 함께 1년간 매주 시댁을 찾았다며 "한 번도 싫은 내색을 안 하셨다. 지금 생각하면 너무 죄송하다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr