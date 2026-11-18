아이브 장원영 / 사진=홍콩 디즈니랜드

아이브 장원영 / 사진=홍콩 디즈니랜드

그룹 아이브(IVE) 장원영이 홍콩 디즈니랜드의 크리스마스 행사에 특별 게스트로 참석했다.장원영은 지난 16일 홍콩 디즈니랜드에서 열린 'A Disney Christmas'(어 디즈니 크리스마스) 시즌 개막 행사에 참여했다. 장원영은 크리스마스 시즌을 맞아 특별 초청된 명예 게스트로, 디즈니 캐릭터들과 함께 다양한 프로그램에 참여했다.이날 장원영은 빨간색 미니 드레스에 진주 목걸이와 귀걸이를 착용하고 등장했다. 그는 영화 '겨울왕국'을 테마로 꾸민 공간을 찾아 엘사, 안나, 올라프와 기념사진을 촬영했다. 현장을 찾은 팬들에게 손을 흔들며 인사를 건네기도 했다.장원영은 홍콩 디즈니랜드 메인 스트리트 U.S.A.에서 진행된 'A Holiday Wish-Come-True'(어 홀리데이 위시 컴트루) 크리스마스트리 점등식에도 참석했다. 그는 디즈니 캐릭터 구피와 함께 대형 트리 앞에서 소원을 빌며 동심을 자극했다.장원영은 행사에 참석한 소감으로 "마치 영화 속에 들어온 것처럼 마법 같은 순간이었다. 크리스마스에는 모든 분들이 사랑하는 사람들과 함께 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.홍콩 디즈니랜드의 크리스마스 시즌 행사는 지난 17일부터 내년 1월 3일까지 진행된다. 크리스마스트리 점등식을 비롯해 다양한 공연과 겨울 시즌 프로그램이 마련됐다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난달 26일 미니 앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발매하고 활동했다. 아이브는 지난 15일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA 2026)에서 5관왕을 차지했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr