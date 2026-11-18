정재형이 이적의 폭로에 해명한다./사진=텐아시아DB

정재형이 이적의 폭로에 해명한다./사진제공=MBC

가수 겸 작곡가 정재형이 절친 이적의 폭로로 ‘요정’에서 ‘괴물’로 변한 반전 모습을 공개한다.오는 18일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 출연하는 ‘나는 양손잡이야~’ 특집으로 꾸며진다.이날 정재형은 절친 이적으로부터 달라진 모습에 대한 폭로를 당한다. 이적은 최근 정재형과 뉴욕으로 유튜브 콘텐츠 촬영을 겸한 여행을 떠났다가 예상치 못한 모습을 목격했다고 밝힌다. 평소 ‘요정’으로 불리던 정재형이 촬영 분량을 걱정하며 여행 내내 초조해하는 모습에서 흡사 콘텐츠 괴물 같은 모습을 보았다는 것. 특히 자연스럽게 대화를 나누려는 자신에게 “쓸 걸 말해라”라며 멘트까지 단속했다고 폭로한다.이적은 시차 적응으로 잠들어 있던 중 갑작스런 재형의 방문에 깜짝 놀랐다고 말한다. 새벽부터 이어진 정재형의 연락에 놀란 것도 잠시, 약속 시간이 한참 남았음에도 숙소로 찾아와 다급하게 문을 두드렸다고 밝히며 당시를 회상한다. 이적의 생생한 폭로에 정재형도 해명에 나선다. 같은 사건을 두고 엇갈리는 두 사람의 이야기가 어떤 결말을 맞을지 주목된다.정재형은 반려견 해듬이를 위해 뒤늦게 운전면허를 취득했다고 밝힌다. 새로운 곳을 좋아하는 해듬이와 함께 다양한 장소를 찾아다니고 싶어 직접 운전대를 잡기로 결심했다는 것. 강릉까지 고속도로 주행에 성공할 만큼 운전의 재미에 푹 빠졌지만, 좁은 골목길에서는 여전히 진땀을 흘린다고 털어놓는다. 이어 갑작스러운 폭우에 당황했던 초보 운전 에피소드까지 공개한다.좁은 주차장에서 무려 20분이 넘도록 사투를 벌였던 사연도 밝힌다. 좀처럼 차를 움직이지 못해 난감한 상황에 놓였던 정재형은 결국 창문을 열고 도움을 요청했고, 자신의 얼굴을 알아본 시민의 도움으로 무사히 주차를 마칠 수 있었다고 설명한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr